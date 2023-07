Jorge Salinas tiene un nuevo altercado con reportero en una alfombra roja

Jorge Salinas protagonizó una nueva discusión con un reportero en la alfombra roja de un evento para celebrar las 100 funciones de la obra de teatro ‘Los Amantes Perfectos’, donde comparte créditos con Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Sherlyn y Victoria Ruffo.

Durante su paso con la alfombra roja supuestamente el actor se retiraba después de hablar con la prensa, pero uno de los periodistas lo interceptó e intentó hacerle algunas preguntas más y, tras un aparente roce, Salinas reaccionó de forma violenta.

“No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima”, le recriminó al reportero, quien le respondió diciendo que no lo había tocado y tras eso el protagonista de la obra de teatro se retiró visiblemente molesto.

Posteriormente, volvió a tener un encuentro con medios de comunicación en donde explicó sus acciones de momentos antes y posteriormente volvió a llamar “mugrosos” a algunos comunicadores.

“No tiene caso de hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quiénes son, sé de dónde vienen, en fin. Por más piquetes, agarrones, como el tipo que le tocó lanzar embarazada a mi mujer. Lo hacen para provocar, a mí me han pateado por abajo. Yo nunca voy a reaccionar como otros compañeros, pero no voy a permitir que rebases mi círculo vital, me voy a mantener al margen, no va a ver agresión a menos que mi vida o la vida de mi familia esté en peligro”, explicó.

Finalmente, terminó sus declaraciones diciendo que “la prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llenar ese tipo de cosas, por Dios llevo el mismo tiempo que ustedes en esto”.

