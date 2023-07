Stephen Fulton quiere la revancha con Nayoa Inoue: “Decepcionado conmigo mismo”

Stephen Fulton quiere vengar la derrota sufrida ante Nayoa Inoue, quien lo derrotó por nocuat en el octavo asalto y le arrebató los títulos de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado sábado en la Ariake Arena de Tokio, Japón.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Fulton indicó que no fue su noche, pero asegura que es mejor que eso y regresará más fuerte para que en un futuro cercano el equipo de Inoue le otorgue la revancha.

“Decepcionado conmigo mismo porque soy mejor que eso, he trabajado duro durante más de 12 años para llegar a donde estoy hoy y no fue fácil. Muchas noches sin descanso, sacrificios y pérdidas en este viaje. Soy mejor que eso y no fue mi noche, estoy entre la élite y no lo mostré anoche, por eso me duele todo”, escribió.

Momento en el que Naoya Inoue noqueó en el octavo asalto a Stephen Fulton en Japón. Foto: KAZUHIRO NOGI/AFP vía Getty Images.

“No son los comentarios negativos los que me afectan, es más bien saber que soy mejor que esto, pero volveré. Con suerte, el equipo de Inoue me daría una revancha en un futuro cercano o cuando haya logrado lo que se propuso hacer. (…) Volveré a finales de año. No me cuentes. ¡Conseguiré mi venganza!”, concluyó.

A pesar del deseo de Stephen Fulton, la posible revancha entre ambos podría tardarse. Cabe destacar que, tras la victoria en su debut en la nueva categoría, Noyoa Inoue expresó que su objetivo que es ser campeón unificado de peso supergallo para finales de este año y se espera que se enfrente al filipino Marlon Tapales, quien posee los títulos de peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), en otoño.

El excampeón Stephen Fulton, de 29 años, perdió su invicto ante el japonés y ahora tiene marca de 21 triunfos (ocho por la vía rápida) y un revés. Por su parte, Naoya Inoue, de 30 años, se convirtió en monarca de peso supergallo del CMB y la OMB. El japonés posee récord de 25 victorias (18 de ellas por nocaut) sin derrotas.

