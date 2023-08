Antibióticos podrían eliminar la apendicitis sin necesidad de cirugía: estudio

Un nuevo estudio, realizado por investigadores suecos del Instituto Karolinska y publicado el miércoles en JAMA Surgery, encontró que la mayoría de los pacientes que reciben antibióticos para la apendicitis en lugar de cirugía tienen resultados exitosos a largo plazo.

Aunque hallaron también que estas personas podrían tener que someterse a una cirugía más adelante, esto resulta positivo. Las apendicectomías se encuentran entre los procedimientos quirúrgicos más comunes en los EE. UU.

Tener apendicitis puede ser fatal si no se trata. Los seres humanos pueden sobrevivir sin un apéndice, por lo que la cirugía es el tratamiento estándar.

El estudio sueco analizó datos de 292 pacientes hospitalizados con apendicitis en dos ensayos realizados en la década de 1990 por el Registro Nacional de Pacientes de Suecia.

Durante la investigación, unos cuarenta pacientes se dividieron en dos grupos, los que recibieron antibióticos durante 10 días y los que se sometieron a cirugía. Solo una persona en el grupo de antibióticos no se recuperó con éxito.

Los hallazgos de ambos estudios muestran que el 40 % de los pacientes tratados con antibióticos requirieron cirugía más adelante en la vida. “Más de la mitad de los pacientes tratados sin cirugía no experimentaron recurrencia y evitaron la cirugía durante aproximadamente dos décadas”, escribieron los autores del estudio.

Hasta ahora afirmaron que no hay evidencia de riesgos a largo plazo del tratamiento no quirúrgico aparte de la recurrencia de la apendicitis aunque su investigación tiene limitaciones. Dado que el estudio utilizó datos antiguos, no pudieron rastrear cómo cambiaron las circunstancias de los pacientes con el tiempo.

Además, destacan que el diagnóstico por imágenes en la década de 1990 es menos avanzado que en la actualidad.

Cómo se trata la apéndicitis

La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

Según explican los Institutos Nacionales de Salud, los médicos suelen tratar la apendicitis con antibióticos y con cirugía para extirparlo, ya sea mediante cirugía laparoscópica o laparotomía.

La cirugía inmediata disminuye las posibilidades de que se rompa el apéndice y por ello muchos profesionales de la salud tienen especial cuidado para tratar un apéndice reventado, un absceso o una peritonitis.

Sus síntomas son:

Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen

Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y, a menudo, se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen

Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos

Náuseas y vómitos

Pérdida de apetito

Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza

Estreñimiento o diarrea

Hinchazón abdominal

Flatulencia

