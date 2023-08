En su camerino, Ferka baja un poco su tanga para presumir su bronceado

Ferka ya cuenta con más de 931,000 seguidores en Instagram, y a todos ellos sorprendió con un video grabado por ella misma en el que aparece en su camerino, usando un colorido top con capucha y una tanga negra, que bajó un poco para presumir su bronceado y su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz y conductora mexicana de 37 años (cuyo verdadero nombre es María Fernanda Quiroz) estará presente en la final del reality show “La casa de los famosos México”, donde también participó; en otro clip ella aparece posando como toda una modelo mientras usa un minivestido negro con cadenas y botas altas. Junto a su post ella escribió la frase: “Lado oscuro”. View this post on Instagram A post shared by Marιa Fernanda Qυιroz Gιl☾✞ (@ferk_q)

Ferka conocía desde hace mucho tiempo al actor Jorge Losa, con quien compartió créditos en otros reality shows. Ambos iniciaron una relación en “La casa de los famosos México”, y ahora ella aparece en el videoclip del tema “Pégate pa’ mí”, que el español le ha dedicado y con el que se lanza como cantante. View this post on Instagram A post shared by Jorge Losa (@jorgelosaactor)

Sigue leyendo: