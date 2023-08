Depresión estacional de verano: qué es y cuáles son sus síntomas

El desencadenante principal de la depresión estacional es una estación específica. El Trastorno Afectivo Estacional o TAE es de conocimiento común para nosotros. Este tipo de trastorno suele afectar a las personas durante las temporadas de invierno, cuando apenas hay exposición al sol o la luz, según una investigación publicada en Mayo Clinic.

Sin embargo, según una nueva investigación, los expertos afirman que la depresión estacional también puede ocurrir durante los meses de verano y recientemente ha ido en aumento en todo el mundo. Los expertos afirman que esto no es para nada un fenómeno extraño porque; las altas temperaturas pueden conducir a un aumento de la angustia psicológica. Cuando las personas están angustiadas, esto afecta su estado mental y, por lo general, conduce a la depresión. Otros factores como la humedad y el polen también pueden ser la causa de la depresión del verano.

Baja energía y fatiga

Las altas temperaturas pueden causar deshidratación severa, pérdida perpetua de energía y fatiga. Se vuelve muy difícil para muchas personas funcionar normalmente durante las olas de calor, especialmente las personas que trabajan al aire libre. La falta de energía es un signo común de angustia de verano, pero los expertos dicen que también puede significar SAD.

Insomnio

Las personas que se ven afectadas por el SAD durante los meses de invierno suelen sufrir hipersomnia debido a que duermen más de lo normal. Sin embargo, en los veranos, el SAD puede causar un impacto energizante en las personas causando insomnio y dificultad para dormir bien.

Pérdida de apetito

La temperatura alta puede causar una pérdida de apetito. Los síntomas también pueden estar interconectados entre sí. Una persona puede no tener la voluntad de comer cuando se siente deprimida y triste también. Dormir menos o dormir demasiado también puede afectar su apetito.

Pérdida de peso

Naturalmente, si una persona no está comiendo adecuadamente debido a la falta de energía, la tristeza, o no duerme bien, es probable que sufra pérdida de peso, incluso cuando no tiene la intención de hacerlo.

Tristeza

La angustia psicológica puede causar tristeza. La fatiga, la deshidratación y la pérdida de energía también pueden afectar el estado de ánimo de una persona y causar tristeza y depresión.

