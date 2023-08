Cómo hacer proteína casera en polvo para aumentar músculos

El mercado ha visto un aumento significativo en las ventas de proteínas en polvo y cuando vas al gimnasio y es frecuente que te puedan ofrecer añadir una buena proteína en polvo a tu dieta. Si bien pueden ser buenos para su salud, pueden ser pesados ​​para su bolsillo.

Hay un montón de alimentos ricos en proteínas y no siempre es necesario tomar un suplemento para satisfacer sus necesidades. Incluso si deseas cumplir con sus requisitos diarios o necesita más proteínas para la reparación muscular, puede hacer proteína en polvo en casa.

Para los inexpertos, la proteína es un micronutriente esencial que juega un papel importante en el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos del cuerpo. La proteína en polvo es un suplemento dietético elaborado a partir de diversas fuentes de proteínas, como agua de leche, caseína, fuentes de origen vegetal como la soja, los guisantes, el arroz o el cáñamo, y más alimentos de este tipo. Generalmente es utilizado por personas que desean agregar más proteínas a su dieta. En general, se recomienda a las personas que tomen una o dos cucharadas o más de proteína en polvo, según sus requisitos.

Si bien el propósito de las proteínas en polvo es proporcionarle a su cuerpo una cantidad suficiente de nutrientes, a veces pueden desencadenar ciertos efectos secundarios. Según la Escuela de Medicina de Harvard, las proteínas en polvo pueden contener azúcar añadida, calorías o incluso sustancias químicas tóxicas que pueden ser peligrosas para la salud. Citando un informe, los investigadores de Harvard también encontraron que algunas proteínas en polvo contienen contaminantes que se han relacionado con el cáncer y otras condiciones de salud.

Si los suplementos de proteína en polvo son tan malos para la salud, ¿por qué no hacer uno en casa que no solo sea saludable sino también no tóxico? Desplácese hacia abajo para descubrir cómo puede hacer uno por su cuenta.

¿Cómo preparar proteína en polvo en casa?

Ingredientes:

1 taza de avena arrollada

Almendras

Media taza de semillas de calabaza o semillas de girasol

1/2 taza de legumbres secas como lentejas, chana dal

Media taza de trozos de coco seco

1/4 taza de semillas de chía o semillas de lino

1-2 cucharadas de cacao en polvo

canela al gusto

Endulzante (miel o sirope de arce) al gusto

Método:

1. Primero, precaliente el horno a 350°F (175°C). Coloque la avena, las frutas secas y las legumbres secas en una bandeja para hornear. Tuéstelos en el horno durante unos 10-15 minutos o hasta que se vuelvan dorados y fragantes. No deben quemarse y volverse demasiado marrones.

2. Deje que la mezcla se enfríe y póngala en la licuadora junto con las hojuelas de coco deshidratadas, las semillas de chía o lino, o cualquier cosa que esté usando.

3. No dejes trozos grandes y cuela la mezcla si es necesario. Y tu proteína en polvo casera está lista.

4. Transfiéralo a un recipiente hermético y guárdelo en un lugar fresco y seco.

5. Puede usar esta proteína en polvo casera en batidos, batidos, yogur, avena o incluso en recetas que requieran proteína en polvo.

6. Debe tener en cuenta que la textura o el sabor de este polvo casero puede ser ligeramente diferente al producto disponible en el mercado.

Sigue leyendo:

• Alimentos con melatonina que pueden ayudarte a dormir mejor

• Qué puedes hacer para mantener sanos tus riñones

• Aumentan casos de lepra en Florida: advierten los CDC