Yailin ‘La Más Viral’ posa en minivestido rosa presumiendo su retaguardia al aire

Yailin ‘La Más Viral’ volvió encender las redes sociales con una publicación muy sensual. Esta vez la ‘Chivirika’ se fue de fiesta con su colaborador sentimental, Tekashi 6ix9ine, y presumió sus atributos en un minivestido que dejó a muchos atónitos.

Jorgina Guillermo -como es su nombre de pila- compartió un carrusel de fotos en su Instagram en el que posa atrevidamente con el vestidito de seda en tono rosa, botas hasta los muslos denim, cartera denim y lentes de sol de pasta rosa. Las imágenes han revolucionado Instagram porque abiertamente muestra parte de su retaguardia.

Parte de los casi 11 millones de seguidores de Yailin han reaccionado dándole más de 740,000 ‘me gusta’ y unos 12 mil comentarios entre los que destaca el de 6ix9ine. El rapero comentó varios emojis de una torta, una lengua y un plato con cubiertos, dejando en entrever un mensaje íntimo entre ellos pues ‘La Más Viral’ le respondió con un emoji de lengua y el texto: “Tú sabe”.

Desliza para ver las fotos

Además de las fotos subidas de tono en el perfil, la artista dominicana también subió unos videos a sus historias modelando su atuendo y bailando sensualmente su canción que le dio el apodo de ‘Chivirika’.

Yailin y su colaborador estuvieron de fiesta en un local nocturno en el que la artista estuvo muy cariñosa con una amiga con la que mostró un video en el que se dieron besos muy cerca de sus bocas. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

