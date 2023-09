“A Haunting in Venice” se estrena en cines: por qué debes verla, según famoso médium

“A Haunting in Venice” es una de las películas que promete ser de las más terroríficas del año. Este thriller basado en el libro de Agatha Christie “Halloween Party” y que se estrenará el próximo 15 de septiembre exclusivamente en cines, nos tendrá al filo de la butaca con su misterio, intriga y, sobre todo, mensajes del más allá.

Ambientada en la Venecia de la posguerra, la trama tiene como punto clave una sesión de espiritismo a la que acude el célebre detective Hercule Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, quien cree que los videntes son falsos, pero se lleva una gran sorpresa.

Su escepticismo por los psíquicos queda en tela de juicio cuando la vidente Joyce Reynolds (Michelle Yeoh) hace contacto con los espíritus. Y es que es inquietante saber que la película no está tan alejada de lo que fue la realidad en aquellos años.

“A finales del siglo XIX estaban en boga las mesas espirituales, ahí se documenta científicamente esta situación a través de Allan Kardec, el padre del espiritismo moderno en Francia” nos comentó el reconocido astrólogo y espiritista Alejandro Magno.

Las sesiones espiritistas fue un tema tabú debido a que, como en la actualidad, hay quienes creen y no creen en las llamadas artes oscuras. Poirot, el personaje protagonista de “A Haunting in Venice”, ejemplifica perfectamente al grupo de los no creyentes, sin embargo, algo lo hace dudar porque, al final, todos los seres humanos tenemos naturalmente el don espiritual, pero no todos sabemos desarrollarlo.

“A Haunting in Venice”: su asociación con el espiritismo actual

El detective Poirot asiste a una sesión de espiritismo en un palacio embrujado. Cuando uno de los invitados es asesinado, se ve envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos. ¿Podrá resolver el misterio con ayuda de una médium?

En opinión de Magno, la película llega en un momento por demás oportuno pues ahora comienzan estamos en una época donde comienza a resurgir el tema, incluso, las autoridades recurren a los espiritistas para ayudarse a resolver crímenes, aunque de manera extraoficial.

“Yo he tenido la experiencia de servir como oficial de la Policía en Puerto Rico. Tengo conocimiento sobre investigaciones delicadas donde, por ejemplo, hemos encontrado un cadáver luego de meses de búsqueda”, confesó en entrevista para La Opinión.

Alejando Magno, no obstante, llamó a disfrutar la película y tomar, de manera personal, lo que nos funciona de la misma pues no intenta convencer a los escépticos.

“Hollywood hiperboliza los encuentros espirituales porque está el detalle de lo que llama la atención, pero en mi experiencia, he visto que se han presentado presencias espirituales, de otra dimensión”.

El astrólogo y médium afirma haber nacido con este don pues viene de una familia que se ha dedicado a estas prácticas por generaciones, y él lo ha desarrollado profesionalmente a lo largo de 19 años.

¿Qué augura Alejandro Magno para el éxito de “A Haunting in Venice”?

La película se estrena justamente el 15 de septiembre cuando termina Mercurio retrógrado, uno de los fenómenos astrológicos más temidos y caóticos, lo que para Alejandro Magno no es una coincidencia.

“Hollywood no se equivoca en cuanto a los lanzamientos, en la realización de cada producción se hacen muchos estudios, entre ellos, astrológicos. (“A Haunting in Venice”) prevé un éxito brutal porque se estrena también previo a la temporada de Halloween y debemos recordar que es una adaptación de la novela de Agatha Christie “Halloween Party””, concluyó.

Sinopsis y elenco de “A Haunting in Venice”

“A Haunting in Venice” está ambientada en la inquietante Venecia de la posguerra y es un thriller de misterio que presenta el regreso del célebre detective Hercule Poirot.

Ahora retirado y viviendo en un autoexilio en la ciudad más glamorosa del mundo, Poirot asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un viejo palacio embrujado. Cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve envuelto en un mundo siniestro de sombras y secretos.

Reuniendo a muchos de los cineastas detrás de “Murder on the Orient Express” de 2017 y “Death on the Nile” de 2022, la película está dirigida por Kenneth Branagh con un guion de Michael Green, nominado al Oscar (“Logan”), basado en la novela “Hallowe’en Party” de Agatha Christie, informó 20th Century Studios.

Cast: Kyle Allen (Maxime Gerard), Kenneth Branagh (Hercule Poirot), Camille Cottin (Olga Seminoff), Jamie Dornan (Dr. Leslie Ferrier), Tina Fey (Ariadne Oliver), Jude Hill (Leopold Ferrier), Ali Khan (Nicholas Holland), Emma Laird (Desdemona Holland), Kelly Reilly (Rowena Drake), Riccardo Scamarcio (Vitale Portfoglio) y Michelle Yeoh (Joyce Reynolds).

