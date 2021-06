“El Conjuro 3” es la película más “intensa” de la saga, afirma el investigador paranormal Alberto del Arco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“The Conjuring 3” (El Conjuro 3) es la película del 2021 que más expectativa ha generado entre los amantes del género de terror por estar basada en uno de los casos más icónicos de los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren: el de Arne Cheyenne Johnson o como se le conoció en el año de 1981 “The Devil Made Me Do It” (El diablo me obligó a hacerlo), título que le da vida a este largometraje dirigido por Michael Chaves.

La cinta, a estrenarse en cines el próximo 4 de junio, es la más “intensa” de la saga “El Conjuro” y quién mejor para darle este calificativo que un investigador de los fenómenos paranormales: Alberto del Arco.

Mexicano, radicado en Guadalajara, Jalisco, lleva más de 15 años metiéndose en lugares embrujados e investigando sucesos que no tienen explicación lógica. Si bien el miedo está presente en cada una de sus visitas paranormales, la pasión por este fenómeno le da valentía y es la que lo ha llevado a presenciar posesiones demoniacas como la que hace referencia “The Conjuring 3”.

“’El Conjuro 3′ es especial por toda la demonología que está ocurriendo alrededor. Cuando tu comienzas a ver la película, que es muy emocionante, […] desde que empieza hay muchas manifestaciones paranormales relacionadas con posesiones demoniacas.

Cuando el maligno, el demonio, Satanás, como lo quieran llamar, está cerca dicen que empiezan a comenzar manifestaciones del tipo paranormal. Todo cambia en el ambiente, en la atmósfera se empieza a sentir algo extraño y tu logras apreciar en la película cómo es que él está cerca de la familia”, comentó en entrevista para La Opinión.

“The Devil Made Me Do It” (El diablo me obligó a hacerlo) es un título sugerente. Según la sinopsis, la película trata sobre un acusado de homicidio (Arne Cheyenne Johnson) que afirmó como defensa estar poseído por el demonio. ¿Es posible que una persona cometa un delito bajo la influencia de Lucifer? De acuerdo con Del Arco sí puede pasar.

“Yo creo que sí debe ser posible porque las personas pareciera que no son ellas, es decir, no tienen conciencia sobre su cuerpo ni de lo que están haciendo; sí podría haber esta posibilidad de que actúe un demonio a través de una persona”.

Y puso como ejemplo el caso de los parásitos que invaden el cuerpo de algunos animales como caracoles y mantis religiosas que los hacen parecer “vivos”, pero ya no son ellos.

Casos de posesiones demoniacas en la vida real

Alberto del Arco ha presenciado con sus propios ojos manifestaciones paranormales fuertes relacionadas con posesiones demoniacas. Dice que en ocasiones son sutiles, pero otras veces se pueden ver como en la película “The Conjuring 3”.

“Esto pasa, estas son situaciones que llegan a ocurrir en varias de las manifestaciones cuando estamos hablando de demonios, de fantasmas, de energías o de presencias sobre todo las presencias negativas. Hay ocasiones que las personas llegan a tener una entidad de este tipo en su cuerpo, resulta que se empiezan a contorsionar, se comienzan a escuchar ruidos muy extraños. Esta persona tiene una fuerza impresionante que puede con más personas de las que te imaginarías y de pronto sombras que están pasando por un lado, objetos que se caen, este tipo de cuestiones son normales”, comentó.

Y sabe de lo que está hablando pues recuerda la vez que le tocó vivir el exorcismo de una familia mexicana que llegó a ser tan fuerte que lo compara con la película del universo de “El Conjuro”.

Platicó que en esa ocasión, la familia le pidió ayuda porque presenciaban fenómenos paranormales y acudió al llamado junto a una especialista. Cuando llegaron al lugar y se comenzó a hacer los ritos propios de un exorcismo, una menor de 15 años cambió su actitud drásticamente, se puso violenta, maldijo e intentó atacar a la especialista.

“Tenía muchísima fuerza”, recordó Del Arco. Pero lo peor fue cuando esta niña se desvaneció, vomitó y la mamá se transformó y también quiso agredir a la especialista, luego se desmayó al igual que su hija.

“Como pudimos llevamos a su habitación a esta señora y de pronto ella despierta, la vemos cómo se va al baño también vuelve el estómago y al regresar nos dice que no recuerda absolutamente nada”.

El investigador paranormal relató que mientras todo esto ocurría había muchos ruidos en la casa, como si alguien estuviera con ellos “sí fue preocupante de pronto ver sombras, escuchar ruidos, nos puso los nervios de punta”.

Mensaje para los que no creen en fenómenos paranormales

Los fenómenos paranormales son sucesos relacionados con la espiritualidad y las creencias religiosas, por lo que hay personas que no creen que sean reales puesto que nunca les han pasado. Al respecto, Alberto del Arco tiene un mensaje para todos ellos:

“Está bien, qué bueno, porque en el momento en el que te empiezan a ocurrir fenómenos paranormales ya no hay vuelta atrás. En el momento en que empiezas a ver sombras, en el que te empiezas a hacer más consciente de lo que está a tu alrededor y te das cuenta que hay fenómenos que ocurren y que son muy sutiles y que no tienen una explicación lógica […] ya no hay vuelta atrás y eso no a todos les gusta”.

Por último, el mexicano se declaró fanático de los Warren y sentenció que uno de sus objetivos será inaugurar un museo como el que tienen Ed y Lorraine en Connecticut.

Te puede interesar: Las formas más populares de comunicarse con los muertos