Shane Mosley dice que Canelo Álvarez es “demasiado grande” para Terence Crawford

Shane Mosley, excampeón mundial de tres divisiones, opinó sobre el posible enfrentamiento entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford por el campeonato indiscutido de peso supermediano e indicó que el mexicano es demasiado grande para Bud.

En una entrevista con The Art Of Dialogue, Mosley expresó que el tamaño en el boxeo importa y al subir a 168 libras para pelear con Canelo Álvarez sentirá la diferencia de poder, por lo que no cree que Crawford tenga alguna oportunidad de vencer al tapatío.

“Crawford va a tener que boxear. Crawford es boxeador, puede boxear, pero es un peleador que quiere pelear y golpear como yo. Él dice: ‘Oh, me pegaste’. Te devolveré el golpe. ¿Crees que hiciste algo? Es competencia, y creo que Canelo es demasiado grande para que eso suceda ahora en cuanto a su tamaño. Sí, tengo a Canelo (venciendo a Crawford). Es demasiado grande”, dijo.

Terence Crawford se convirtió en doble campeón indiscutido al vencer a Errol Spence Jr. el pasado mes de julio. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Creo que está mordiendo más de lo que puede masticar porque Canelo es un chico grande. El tamaño del ring de boxeo importa. Lo sé porque cuando llegué a las 154 libras, en realidad no pesaba 154 libras. Gané algunos títulos y noqueé a algunas personas, pero en realidad sabía que no era un peleador de 154 libras”, afirmó Shane Mosley.

Cabe destacar que para este duelo el campeón indiscutido de peso welter tendría que escalar tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande como el mexicano.

Tras noquear a Errol Spence Jr., Terence Crawford aseguró que tiene la intención de ganar su tercer campeonato indiscutido frente a Canelo Álvarez en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque aseguró que no le darían crédito por hacerlo, pero el mexicano cambió de opinión y dejó abierta la posibilidad de que este duelo suceda si tiene sentido hacerlo.

“En el boxeo, uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible (una pelea con Crawford), ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea tenga sentido, yo estoy dispuesto. No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos”, declaró Canelo Álvarez en una entrevista con Manouk Akopyan de BoxingScene.

Canelo Álvarez podría enfrentar a Terence Crawford después de su pelea con Jermell Charlo. Foto: Dustin Satloff/Getty Images.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Sigue leyendo:

· “No lo hagas”: Excampeón mundial le aconseja a Terence Crawford no enfrentar a Canelo Álvarez

· Canelo Álvarez cambia de opinión y dice que está dispuesto a enfrentar a Terence Crawford: “Es posible”

· Óscar de la Hoya dice que Terence Crawford vencería a Canelo Álvarez en posible pelea en 168 libras