Usando microbikini rojo Demi Rose presume sus curvas en medio del desierto

Demi Rose disfrutó al máximo su estancia en el evento Burning Man de Black Rock, Nevada, y aunque el festival terminó antes de lo previsto, ella pudo tomar muchas fotos en las que se luce con un minúsculo bikini rojo, compartiendo unas en su cuenta de Instagram que han encantado a sus fans.

Desliza para ver todas las fotos

Los efectos de la gran tormenta que hubo en el lugar no impidieron que la bella modelo británica bailara sensualmente en el lodo, presumiendo su curvilínea figura en un bikini de animal print que combinaba a la perfección con el estampado de su abrigo. Fue, de alguna forma, su manera de comenzar a despedirse del verano. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Demi ya tiene más de 20 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos les compartió imágenes que tenía guardadas de su asistencia a Burning Man el año pasado. Así, se dejó ver usando un gran sombrero, un chaleco lleno de muñecos y un ajustado corset que remarcó sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo