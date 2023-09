Histórico portugués Paulo Futre, confiesa haber tenido una fuerte discusión con Jorge Mendes por el fichaje de Joao Félix al FC Barcelona

La llegada de Joao Félix al FC Barcelona sigue dando de que hablar y en esta ocasión fue la leyenda portuguesa y colchonera, Paulo Futre, quien confesó haber tenido una fuerte discusión a gritos por la llegada de su compatriota al equipo culé con su paisano y famoso agente de futbolistas, Jorge Mendes.

“Cuando Joao Félix dijo que soñaba con jugar en el FC Barcelona empecé a vivir una pesadilla que dura hasta hoy“, dijo Futre en declaraciones exclusivas a la Cadena Ser y dejando constancia de su amargura por el traspaso de Félix al FC Barcelona.

Joao Felix, tras conseguir el quinto gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. /Foto: Alejandro García: EFE.

Las dudas de Paulo Futre sobre Joao Félix

A Futre le aterra la idea de que Joao Félix gane algo con el FC Barcelona por encima del Atlético Madrid y así lo confesó en su entrevista con el medio anteriormente mencionado. “Es terrorífico pensar que el Barcelona puede ser campeón de la Champions League contra el Atlético gracias un gol de Joao Félix“, dijo.

No obstante, Futre admitió estar en una diatriba con la actual situación de Félix. “La razón de este sinvivir es que, por un lado “quiero que Joao Félix triunfe” y, por el otro “esto es un lío“, señaló el exjugador del Atlético Madrid, que además ha demostrado su fanatismo por el club durante todos estos años, además de ser un fiel admirador del Cholo Simeone.

Paulo Futre quiere lo mejor para su paisano Joao Féliz, sin embargo no quiere que el FC Barcelona quede por encima del Atlético Madrid en La Liga, hecho que lo hace vivir una incómoda situación como fanático de los dirigidos por el argentino Diego Pablo Simeone.

Aficionado del Atlético Madrid sostiene una bufanda con el nombre del mítico exjugador colchonero Paulo Futre. /Foto: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

La discusión entre Paulo Futre y Jorge Mendes

Paulo Futre admitió haber tenido una fuerte discusión con Jorge Mendes, famoso representante de futbolistas, por el tema de Joao Félix al FC Barcelona.

“Fue la discusión más grande que he tenido con Jorge Mendes desde que nos conocemos. Le dije ‘esto es cosa tuya, Jorge; el niño jamás haría algo así'”, apostilló el exjugador del Atlético Madrid y la Selección de Portugal.

Ante estos señalamientos, Mendes le respondió “no fui yo, fueron los abogados del niño. Te lo juro, no he sido yo; ha sido otra persona“, prosiguió Futre. Cabe destacar que Futre está considerado en el Top 5 de jugadores que han vestido la casaca de la Selección de Portugal y forma parte también de la historia con el Atlético Madrid.

