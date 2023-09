Úteros artificiales para bebés prematuros podrían pronto comenzar a probarse en humanos

Foto: I AM JIFFY / Shutterstock

Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se reunió la semana pasada para discutir los ensayos en humanos de úteros artificiales, que algún día podrían usarse para mantener con vida a bebés extremadamente prematuros o prematuros.

Los úteros artificiales se han probado con animales, pero nunca en ensayos clínicos en humanos. La FDA aún no ha aprobado la tecnología, pero el panel asesor discutió la ciencia disponible, así como los riesgos clínicos, beneficios y consideraciones éticas de probar úteros artificiales con humanos.

“Es una nueva modalidad de tratamiento”, dice Matthew Kemp , obstetra de la Universidad Nacional de Singapur, a Max Kozlov de Nature News . “La conclusión es que tienen que presentar argumentos realmente sólidos de que es mejor y más seguro a corto y largo plazo” en comparación con los tratamientos actuales.

Se estima que en 2020, 13,4 millones de bebés en todo el mundo nacieron prematuramente (o antes de las 37 semanas de embarazo), lo que representa más del 10 por ciento de todos los nacimientos. El nacimiento prematuro es la principal causa de muerte en niños menores de cinco años, según la Organización Mundial de la Salud .

Los nacimientos prematuros tienen el mayor riesgo asociado cuando ocurren en las primeras 26 semanas de embarazo. Aproximadamente el 70 por ciento de los bebés nacidos a las 24 semanas sobreviven hasta el alta o un año, y aún menos sobreviven a nacimientos anteriores: sólo el 56 por ciento de los bebés nacidos a las 23 semanas y el 30 por ciento de los nacidos a las 22 semanas sobreviven, según los materiales informativos de la FDA . Los bebés extremadamente prematuros que sobreviven corren el riesgo de desarrollar problemas de salud o deterioro del desarrollo neurológico.

Los tratamientos actuales incluyen colocar al bebé prematuro en una incubadora, conectarlo a un ventilador y alimentarlo con nutrientes y líquidos a través de un tubo.

Los úteros artificiales, sin embargo, están diseñados para parecerse más al entorno prenatal. La empresa Vitara Biomedical está trabajando en un útero artificial que parece una bolsa de plástico, con tubos que suministran líquido amniótico, oxígeno y medicamentos, escribe Liz Essley Whyte del Wall Street Journal . La tecnología ha sido probada en animales, incluidos corderos y cerdos.

En particular, los úteros artificiales no pueden hacer crecer a un bebé desde la concepción hasta el nacimiento; los investigadores no pretenden que reemplacen a una madre humana. En cambio, la tecnología está destinada a ayudar a los bebés nacidos antes de las 28 semanas de embarazo, según Jen Christensen de CNN .

Para que el tratamiento entre en ensayos clínicos, tendría que demostrarse que los úteros artificiales facilitan el crecimiento y el desarrollo, así como reducen las muertes y los problemas de salud en los bebés prematuros, en comparación con los tratamientos estándar.

La semana pasada, el panel de la FDA dijo que antes de realizar pruebas con humanos, los científicos deberían descubrir el modelo animal más apropiado para probar en un útero artificial, informa CNN. Sugirieron que los ensayos en humanos sean inclusivos e incluyan pruebas de seguimiento para examinar las consecuencias a largo plazo, incluidas las complicaciones que podrían surgir del desarrollo en un dispositivo hecho de materiales como el plástico.

Y los padres, dijeron los panelistas, tendrían que ser informados sobre los riesgos de usar un útero artificial, que podría incluir infecciones, daño cerebral o insuficiencia cardíaca, junto con los riesgos de la cesárea necesaria para separar al bebé de la madre, escribe el Diario de Wall Street.

