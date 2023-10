Eddie Hearn: pelea de Canelo Álvarez con Jermall Charlo está muerta tras actuación de su hermano

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que la posible pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Jermall Charlo “está muerta” después de la criticada actuación y derrota de su hermano Jermell Charlo ante el mexicano el pasado fin de semana en Las Vegas.

En una entrevista con Matchroom Boxing, Hearn indicó que como la pelea con el pequeño Charlo no fue para nada competitiva, Canelo Álvarez debería buscar una pelea con David Benavídez a continuación y no contra Jermall porque nadie querrá verla.

“Creo que estaban pensando en Charlo, el hermano, en la próxima pelea. Creo que esa pelea ya está muerta. Probablemente estaban pensando que la primera pelea iba a ser una buena pelea, competitiva, tal vez incluso un poco controversial y luego el hermano interviene y es una gran historia. ¿Quién quiere ver a Canelo contra Charlo, el hermano, ahora? Nadie”, dijo.

Canelo Álvarez dominó fácilmente a Jermell Charlo en el duelo de indiscutidos. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“(David) Benavídez, creo que es una gran pelea. Lo de Crawford, no lo veo. No veo a Canelo llegar a pesar menos de 168 libras nunca y no estoy seguro de que Crawford llegue a las 168 libras, pero está mejorando y probablemente esté pensando ‘Quiero seguir recibiendo estos grandes cheques de pago’, así que lo veremos”, añadió.

Cabe destacar que la actuación de Jermell Charlo ha sido criticada por los fanáticos y expertos del boxeo, ya que se pensaba que la pelea sería más pareja. Todos coinciden en que el estadounidense no intentó nada para ganar y que solo fue a cobrar un gran cheque porque en ningún momento quiso correr riesgos ante Canelo Álvarez, quien lució muy superior y demostró que está de regreso.

Tras la pelea, el pequeño Charlo expresó que sintió la diferencia de peso y los casi dos años de inactividad por la lesión en su mano, pero no quiso poner excusas sobre su actuación porque su decisión de subir 14 libras la tomó para intentar hacer historia y convertirse en doble campeón indiscutido.

Por su parte, Jermall Charlo estuvo alejado del ring por más de dos años por problemas de salud mental y volverá a la acción contra José Benavídez Jr. el 25 de noviembre en la cartelera que protagonizan David Benavídez vs. Demetrius Andrade. De ganar esta pelea, el gemelo de Jermell podría tener la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez y vengar la derrota de su hermano porque Stephen Espinoza, presidente de Showtime, expresó que el estadounidense está en la lista de posibles rivales.

Jermell Charlo (izquierda) y Jermall Charlo son campeones en sus divisiones de peso. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermall Charlo, de 33 años, es campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y no sube al ring desde junio de 2022 cuando venció por decisión unánime a Juan Macias Montiel. El estadounidense cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

