Experto advierte: el dispositivo móvil del futuro será un implante

El ingeniero estadounidense Martín Cooper, uno de los pioneros de la telefonía móvil galardonado con el reconocido premio español Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2009, pronosticó este jueves que en el futuro las personas llevarán terminales de comunicación insertados dentro del cuerpo a manera de implantes.

En un encuentro con alumnos y docentes de la Universidad de Oviedo, celebrado en la Escuela Politécnica de Gijón, Cooper dijo que llevar un auricular en la oreja conectado al móvil “ya es una antigüedad” porque la tecnología está en condiciones de producir terminales que se puedan insertar en el cuerpo.

El fundador y consejero de la compañía ArrayComm, considerado el padre de la telefonía móvil, explicó que terminales muy pequeños pueden insertarse dentro del cuerpo en la parte posterior del pabellón de la oreja y operarse solo con la intervención de la voz humana para establecer comunicaciones.

