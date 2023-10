Meryl Streep se separa de Don Gummer

La renombrada actriz Meryl Streep, célebre por su interpretación de Miranda Priestly en la película “El diablo viste a la moda”, ha anunciado su separación de su esposo Don Gummer tras más de 45 años juntos, según un informe publicado por Page Six, un medio de comunicación reconocido.



El viernes 20 de octubre, Page Six confirmó esta noticia a través de su sitio web, citando a una fuente cercana a la pareja como fuente de la información. El impacto de esta noticia en el mundo del espectáculo es significativo, ya que, según el reporte, Meryl Streep y el escultor llevaban más de seis años separados.



En un comunicado exclusivo, un portavoz de la querida actriz expresó: “Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años, y aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas”. Esta revelación puede resultar sorprendente para muchos, dado que el viernes 20 de octubre, Meryl Streep fue vista junto a Don Gummer en los Premios Princesa de Asturias 2023. No obstante, Page Six señaló que la última vez que se les vio juntos fue en los Oscar de 2018.



El matrimonio de Meryl Streep y Don Gummer se remonta a 1978, y a lo largo de su unión, criaron a cuatro hijos: el cantante y compositor Henry Wolfe (de 43 años) y las actrices Mamie Gummer (de 40), Grace Gummer (de 37) y Louisa Jacobson (de 30). Su hogar se encontraba en un complejo en Connecticut, en la tranquila y histórica ciudad de Salisbury. Actualmente, son abuelos de cinco nietos.



En 2022, la revista Vogue cuestionó a Meryl Streep acerca del secreto detrás de la duración de su matrimonio, a lo que ella respondió: “Buena voluntad y voluntad de ceder y callar de vez en cuando”. Añadió que criar una familia no tiene una hoja de ruta fija y siempre implica una gran negociación. Sin embargo, destacó su necesidad holística de trabajar y de mantener vínculos amorosos sólidos en su vida. Esta separación, en medio de una relación que ha durado décadas, sin duda genera reflexiones sobre la complejidad de las relaciones personales y familiares en el mundo de las celebridades.

Habla Meryl Streep del don de la empatía tras recibir el Premio Princesa de Asturias

En un emotivo acto celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo, en el norte de España, la princesa Leonor de España otorgó la insignia del Premio Princesa de Asturias de las Artes a la destacada actriz estadounidense Meryl Streep, en una ceremonia previa a la entrega de los galardones.



Junto a Meryl Streep, la heredera al trono de España también entregó las insignias a otros ilustres premiados, entre los que se destacan el renombrado escritor japonés Haruki Murakami y el destacado atleta keniano Eliud Kipchoge. El escenario se llenó de distinguidas personalidades, quienes desfilaron ante la familia real española, compuesta por los reyes Felipe VI y Letizia, la infanta Sofía, y su hermana Leonor.



Durante el evento, Meryl Streep, galardonada en la categoría de las Artes, hizo un llamado a la importancia del “don de la empatía” como un medio de “acercamiento y diplomacia” en un mundo que experimenta un creciente ambiente hostil y volátil. La actriz destacó la relevancia de que la sociedad abrace la enseñanza que se inculca a todos los intérpretes: “Lo esencial es escuchar”.



La artista más nominada en la historia de los premios Oscar y los Globos de Oro fue reconocida por su “honestidad y responsabilidad” en la elección de sus proyectos, los cuales han servido para promover narrativas inspiradoras y ejemplarizantes.



Streep subrayó que el don de la empatía es un atributo compartido por todos, una habilidad misteriosa que nos permite reunirnos como desconocidos en una sala oscura de teatro o cine, y experimentar los sentimientos de personas que difieren de nosotros en apariencia y sonido. Consideró que esta capacidad debería ser internalizada por cada uno de nosotros al regresar a la luz del día.

Sigue leyendo: