Checo Pérez reveló parte del sufrimiento tras el GP de México: “Me tomó días salir de eso”

Sergio Checo Pérez revivió el Gran Premio de México donde tuvo que abandonar tras un choque con Charles Leclerc que acabó con las esperanzas del mexicano ante su público.

“Llegué a mi casa después de la carrera, me acosté un rato y justo soñé como que había sido un mal sueño. Me desperté emocionado, pero dije ‘si pasó, si pasó el mal momento’ y me tomó uno o dos días salir de eso”, comentó para Fórmula Latina.

Para el piloto mexicano de Red Bull no fue fácil pasar la página, pero para él se siente bien por intentar tomar el primer lugar durante la carrera.

“Lo puse en perspectiva y analicé que lo di todo, de principio a fin; eran tantas mis ganas de ganar que lo intenté, arriesgué y no salió. Pero me arriesgué peleando por el primer lugar, entonces me voy muy tranquilo”, expresó.

A pesar del choque con Leclerc, Pérez no se arrepiente de la decisión y afirma que lo volvería hacer porque lo hizo para alcanzar esa primera posición.

“La verdad que sí lo volvería a hacer porque era pelear por el primer lugar, era salir de ahí de líder, y más en una pista donde rebasar es difícil y me daba la opción de ganar la carrera”, explicó.

“Hay que estar orgullosos de eso, de que fue peleando el primer lugar y lo tenía que hacer ahí. Hay que tener pasión, es la única manera que puedo estar en la F1; si no tuviera pasión sería difícil aguantar todo esto”, finalizó.

Checo en la clasificación del GP de Brasil

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá noveno el próximo domingo en el Gran Premio de São Paulo (Brasil), el antepenúltimo del campeonato, declaró este viernes en el circuito de Interlagos que tuvo “muy mala suerte”, ya que tuvo que “frenar algo” cuando el australiano Oscar Piastri (McLaren) dio un trompo “al final de” su “vuelta”.

“Tuve muy mala suerte hoy, porque creo que, como mínimo, teníamos el ritmo para clasificarnos en alguna posición de las dos primeras filas”, opinó ‘Checo’.

Sigue leyendo:

– Sergio “Checo” Pérez saldrá noveno en el GP de Sao Paulo: “Teníamos para algo mucho mejor”

– “Checo” Pérez le da duro al periodismo: “Me cuesta entender la responsabilidad de los periodistas”

– Lewis Hamilton advierte a Red Bull de cara al Gran Premio de Sao Paulo de la F1: “Estaré atento”