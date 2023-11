Salma Hayek celebró en familia el cumpleaños de su papá y lo mostró en Instagram

Salma Hayek ha publicado un muy sentido cumpleaños, que le celebró a su papá número 86. La famosa actriz y productora mexicana hizo público un momento muy familiar con Sami Hayek Domínguez y demás familiares.

La talentosa Salma compartió el emotivo momento en su cuenta de redes sociales de unas maravillosas vacaciones en familia. El padre de Salma estuvo rodeado de sus seres queridos. Lo acompañaban su esposa Diana Jiménez Medina, su hijo Sami.

También estuvo la hija de Salma Hayek, Paloma Valentina, que tiene con François-Henri Pinault. El pastel de chocolate que le hicieron comer muy divertidamente al papá de la actriz de Frida Kahlo de manera directa.

Valentina fue la que se dispuso a cumplir una tradición mexicana pegando su cara al pastel. Después de reírse y divertirse Salma ayudó a su padre a limpiarse la cara con un pañuelo. Agradeció a la vida por el lindo momento y por tener a su papá entre ellos aún.

“Papá que bendición tan grande poderte celebrar un año más. Que vengan muchas más mordidas con mi pastel favorito de chocolate #chocolate”, escribió Hayek en Instagram.

El padre de la actriz mexicana consentida de Hollywood no es famoso. Aunque ella es mexicana, siempre se ha sentido muy orgullosa de sus raíces libanesas.

Salma Hayek una vez más vuelve a demostrar que no importa que tan famosa sea, su familia es su pilar fundamental y motivo de celebración siempre.

Salma Hayek también rindió homenaje a Matthew Perry

Hace poco más de una semana el mundo se hundió en tristeza al conocer la muerte del actor de “Friends” Matthew Perry, quien interpretó a “Chandler Bing”.

Muchos famosos le enviaron mensajes y rindieron homenaje. Una de ellas fue Salma Hayek. Trabajaron juntos en 1997 en “Fools Rush In”. El actor en algún momento dijo que quedó fascinado con su personaje en ese film.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien, y juntos trabajamos para lograrlos. Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le gustaba “Fools Rush In”, y que pensaba que ese filme que hicimos juntos era probablemente su mejor película… Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus locuras, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos“, escribió Hayek en Instagram.

La publicación de la actriz iba acompañada por fotos de ellos y de ellos con otros actores de Hollywood. Sin duda alguna, la famosa sintió un profundo pesar por la pérdida de Matthew perry.

Hasta ahora, todo indica que el actor falleció en su casa en Los Ángeles por un paro cardíaco. Aun así, la autopsia no arrojó resultados concluyentes. Hay que esperar a que las pruebas toxicológicas estén listas en un máximo de seis semanas.

La muerte de Matthew Perry dejó un sin sabor en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su legado y su trabajo son su máxima representación entre lo que nos quedamos, de momento, en esta tierra.

Por otro lado, Salma, a pesar de esta pérdida, invita a seguir celebrando la vida de nuestros seres queridos, mientras se encuentren entre nosotros.

Salma Hayek Pinault y su hija Valentina Paloma Pinault en la alfombra roja de los Oscar 2023. Crédito: Arturo Holmes | Getty Images

