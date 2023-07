Salma Hayek come camarones con la mano y lo presume en Instagram

Todo parece indicar que es la mexicana consentida de Hollywood, Salma Hayek se encuentra disfrutando del verano y del mar. Desde ahí se dejó ver comiendo como cualquier ciudadano de a pie camarones con la mano y así mismo lo contó en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“En México nos enseñan a no desperdiciar la comida, así que yo me como hasta la cabeza de los camarones”, escribió Salma Hayek a tiempo qué acompañó sus palabras con una fotografía muy cerca del mar, devorándose unos mariscos con la propia mano desde algún lugar paradisíaco.

Esto desató las reacciones de algunos de sus fans, quienes es no pararon de comentar en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram la intérprete de Salma Hayek. “Cómo buena veracruzana!!! Un orgullo Salma. Qué rico en Veracruz”, “Te manda saludos el maestro que te dio clases de música en tu pueblo. Orgullo jarocho!”, “De Veracruz para el mundo” Y “Eres un orgullo para los veracruzanos”.

Salma Hayek come saludable y lo demostró en Instagram desde la piscina

Hace pocos días, la también actriz de Magic Mike’s Last Dance con Channing Tatum dio un pequeño taco de ojo en Instagram al posar con un bikini estampado y dejar a muchos con la quijada en el suelo. No cabe duda que la actriz parece que los años no pasan por ella. Pero parte de esto es la alimentación, el cuidado emocional y físico que llevar a la mexicana.

La esposa de François-Henri Pinault mostró así, cómo hace su rutina de ejercicios desde la pisicina al tiempo que dejaba la vista sus atributos. Posicionándose una vez más como una de las mujeres latinas más bellas de la industria del entretenimiento. Recordemos que Hayek tiene 46 años.

Salma Hayek at age 56 pic.twitter.com/tGudygSQDc— Covalent TV (@TheCovalentTV) July 7, 2023

Salma Hayek le rindió homenaje a Frida Kahlo desde Instagram

La estrella mexicana celebró hace poco el aniversario de muerte de la pintora mexicana y musa para la actriz. Recordemos que Hayek interpretó a Frida Kahlo en la película biográfica que dirigió July Taymor en 2013 y que le valió una nominación a los Premios Oscar. Aunque ese año la estatuilla a Mejor Actriz se la llevó Nicole Kidman por The Hours, su participación en el film le valió el reconocimiento mundial por su increíble trabajo. Salma Hayek radiante en los Premios Oscar 2017. Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

Foto: Getty Images

Salma Hayek tiene varias similitudes con la artista plástica, no solo el amor al arte sino también su físico, su pasión por las mascotas y su patriotismo por México, las hacen ser dos personajes con varias similitudes. Pero lo mejor de todo, es que son dos dignas representantes de la mujer azteca y de la hispana en el mundo.

