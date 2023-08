Salma Hayek muestra su círculo de apoyo en Instagram: Penélope Cruz y Zoe Saldaña

La mexicana consentida de Hollywood, Salma Hayek, publicó en su cuenta de Instagram una foto con parte de sus mejores amigas, Penélope Cruz y Zoe Saldaña, increíbles artistas también. Mismas con quien comparte una muy profunda conexión y, por esa razón, les dedicó el siguiente mensaje: “Un círculo de amor, apoyo, empoderamiento y amistad duradera ♾️ ♥️ #agradecida”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

En la imagen se puede apreciar a la actriz española Penélope Cruz, a la actriz norteamericana de origen dominicano Zoe Saldaña y por supuesto, a la mexicana Salma Hayek. Tres mujeres latinas dignas, que han dejado el nombre de los hispanos muy en alto en los Estados Unidos y en la difícil industria del cine en Hollywood.

Aunque parezca difícil de pensar, Salma Hayek empodera la amistad entre las mujeres y sobre todo el apoyo entre los latinos en el mercado a anglosajón. Además, es de las que cree en la amistad a lo largo de los años y eso lo ha dejado muy claro en su relación con Penélope Cruz. Se han apoyado desde el inicio de sus carreras, pues comenzaron casi al mismo tiempo y se levantaron a la par.

Salma Hayek y Penélope Cruz. Foto: Getty Images.

Salma Hayek dedicó un sentido mensaje en Instagram a Jennifer Lopez

“Para muestra, un botón”. Hace no mucho la intérprete de Frida Kahlo le rindió un sentido homenaje a La Diva el Bronx, Jennifer Lopez, por su cumpleaños número 54. “¡Feliz cumpleaños @jlo! 🎂💐🥳 Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos 😂😂😂. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, fue parte de lo que escribió Hayek.

En la imagen que compartió en Instagram se pueden ver también al mexicano Gael García Bernal y al esposo actual de JLO, Ben Affleck. Por supuesto, esto disipa los supuestos rumores de enemistad que siempre han existido entre Salma Hayek y la intérprete de Jenny From The Block.

La esposa del actor y director de Hollywood respondió al comentario de la mexicana con unos emojis de corazones y sin muchas palabras. Pero, claramente, Salma Hayek es de las que piensa en que la en la unión femenina está la fuerza y lo ha dejado claro en varias oportunidades.

Salma Hayek cree en la amistad, como en los animales

La mexicana es una de las actrices más apasionadas en la industria de Hollywood. Su amor por su familia y por sus amistades, tal como le estamos explicando, siempre lo demuestra en las redes sociales, así como su pasión por las mascotas. Hace no mucho celebro la Semana del Conejo teniendo uno en su regazo y en el marco de la Semana Mundial del Bienestar.

La colección de animales de Hayek no solo incluye los perros y su conejo. También tiene búhos, ha tenido patos, caballos, gatos y para usted de contar. Esto sin mencionar que una de sus aficiones preferidas es nadar en el mar, muy de cerca a la fauna del océano.

Siempre cuenta como anécdota que una de las cosas más impresionantes que le pasó en la vida fue nadar junto a un animal marino, que no se le despegó y que, cuando ella partió, siguió revoloteando tratando de comunicarse con ella. Siempre dice: “Esto me cambió la vida”.

