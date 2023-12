¡Thalía se transforma en Madonna!: Sorprende con su rubia melena

Mientras se preparaba para asistir al último concierto de la ‘Reina del pop’ en Nueva York, Thalía creó un gran revuelo en redes sociales al mostrar a sus millones de seguidores su outfit, inspirado completamente en el icónico estilo de la intérprete de ‘Like a virgin’.

Antes de ir al concierto de Madonna, la talentosa mexicana realizó un formato de video conocido como ‘GRWM’ o Get ready with me, a través del cual fue mostrando paso a paso su asombrosa transformación hasta verse verdaderamente deslumbrante con cabellera rubia y look de infarto.

Thalía recibió toda clase de comentarios durante su preparación, la mayoría de apoyo y elogiando lo bella que se veía en cada parte del proceso. La peluca rubia fue lo que más sensación provocó, ya que es un tono en el que no estamos acostumbrados a verla.

El outfit rojo y metálico que la cantante de ‘Amor a la mexicana’ escogió para disfrutar de la gira mundial The Celebration Tour, con la que la ‘Reina del pop’ conmemora sus 40 años de carrera musical, fue uno de los más icónicos de esta en la década de los 80.

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Al más puro estilo de ‘Like a virgin’, Thalía disfrutó de una increíble noche, que después presumiría a través de sus redes sociales con gran emoción.

Cabe recalcar que recientemente en esta gira mundial, Madonna se ganó el enojo de sus fans por llegar tarde a uno de sus shows en Estados Unidos. Pero esto no ha impedido que Thalía, así como millones más de fanáticos de la ‘Reina del pop’, se aventuren a vivir la experiencia de verla sobre el escenario.

Actualmente, la esposa de Tommy Mottola se encuentra promocionando su nuevo sencillo ‘Choro’, en el cual se ha sumado a la oleada de artistas que se incorporan a propuestas de banda y regional mexicano.

