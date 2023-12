Jennifer Love Hewitt afronta las críticas sobre su rostro: “Envejecer en Hollywood es realmente difícil”

Jennifer Love Hewitt fue una actriz muy popular a finales de la década de los 90, pero tras alejarse de la vida pública durante varios años mucha gente quedó recordando cómo lucía cuando protagonizó películas como “Can’t Hardly Wait” y “I Know What You Did Last Summer”. Por eso, recibió muchas críticas hace unos días, cuando se le ocurrió usar un filtro para una fotografía que compartió en redes sociales.

Entrevistada por Michael Rosembaum para el podcast “Inside Of You”, Hewitt, de 44 años, narró qué fue lo que sucedió: “Envejecer en Hollywood es realmente difícil. Porque no puedes hacer nada bien. Me estaba peinando y no tenía ni una pizca de maquillaje, así que me puse un filtro. Y era sólo un filtro que en ese momento se veía bien a la luz del salón. No le di importancia”.

De inmediato, comenzaron a surgir comentarios sobre el rostro de la actriz, negativos casi en su totalidad: “Un montón de personas decía: ‘Jennifer Love Hewitt está irreconocible’. Y luego, en otro lugar escribieron: ‘Ella está irreconocible y por eso ha recurrido a los filtros, porque no quiere que sepamos lo mal que se ve en realidad, ahora que tiene 40 años’. Y me dije: ‘Esto es muy loco ¿no?'”

En respuesta, y ya molesta con los comentarios, Jennifer procedió a incluir más filtros en las fotos, pero los mensajes no dejaron de llegar: “Ellos escribieron cosas como ‘Bueno, ahora sólo se está defendiendo’. Me di cuenta y pensé: ‘Una no puede hacer nada bien’…Es peligroso lo que le escribimos a la gente. Creo que es peligroso decirles a las mujeres: ‘Ya no puedes lucir como cuando tenías 22 años’, porque no sé cómo tomar eso. Tengo 44, y así es como me veo”.

Por último, la actriz (que podría regresar al cine el año próximo, en una nueva película de la serie “I Know What You Did Last Summer”) comentó que cuando era adolescente se sentía muy insegura de su cuerpo al transmitir una imagen sexy, pero ahora todo eso ha cambiado. Y cuando Rosenbaum le preguntó por qué presta atención a lo que le escriben las personas que sólo quieren humillarla, ella fue tajante en su respuesta: “Porque fingir que no le prestamos atención a eso es una mentira”.

