Kelly Osbourne quiere una cirugía plástica para Navidad, pero su familia lo desaprueba

Kelly Osbourne ya sabe qué quiere para Navidad. La hija mayor de la leyenda del rock Ozzy Osbourne expresó que quiere realizarse una cirugía estética.

Recientemente, en una conversación familiar en The Osbournes Podcast, la cantante y actriz de 39 años de edad mostró su interés por entrar al quirófano para hacerse algunos retoques estéticos en el rostro.

“Creo que decidí lo que quiero para Navidad”, dijo Kelly Osbourne. “Cirugía plástica”, continuó mientras señalaba su rostro y su cuello.

Aunque la hija mayor de Ozzy y Sharon Osbourne aseguró que ya era el momento de hacerse un retoque, su familia expresó su rechazo ante la idea. “Carajo, Kelly ¡No! Sólo no lo hagas”, expresó enfático su padre.

Por su parte, Sharon Osbourne, quien se ha sometido a varias intervenciones estéticas, dijo que consideraba que era demasiado pronto para que Kelly se sometiera a una cirugía plástica.

La reacción de Sharon hizo que su hijo menor, Jack Osbourne, le recordara que ella comenzó a realizarse procedimientos estéticos dese muy joven. Sin embargo, la matriarca de la familia lo corrigió y le dijo que ella comenzó a hacerse cirugías después de los 40 años.

Sharon Osbourne siempre ha sido muy abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y asegura que se arrepiente de someterse a estos procedimientos.

La matriarca de la familia Osbourne se ha realizada cuatro estiramientos faciales y un aumento de senos. Este último ha sido el que más problemas le ha causado, puesto que hace uno años uno de los implantes se reventó y se filtró a su estómago.

“Uno de ellos (los implantes) había reventado, y todo se había metido en la pared de mi estómago. Un pecho era diferente al otro. No me diagnosticaron cáncer, pero tenía el gen y uno de mis pechos estaba en muy mal estado debido al implante”, dijo Sharon en una entrevista en 2012 con The Talk.

En 2021, Sharon Osbourne se realizó el que, considera, ha sido el peor estiramiento facial de su vida. “Es lo peor que he hecho en mi vida. Parecía un cíclope. Tenía un ojo aquí y otro allá y mi boca estaba torcida, y luego tuve que esperar a que sanara antes de poder regresar y corregirlo”, dijo en referencia a lo asimétrico que había quedado su rostro.

Ataca y criticada por físico

Con el paso de los años la apariencia de Kelly Osbourne ha cambiado mucho. Desde su drástica pérdida de peso hasta los cambios en su rostro. Esto la ha convertido en el blanco de críticas y comentarios negativos.

Aunque algunos medios de comunicación aseguran que Kelly se ha sometido a una infinidad de cirugías estéticas, ella asegura que nunca se ha sometido a intervenciones quirúrgicas radicales.

Afirma que, más allá del bypass gástrico al que se sometió para perder peso, sólo se ha aplicado inyecciones de botox.

Las cirugías no son necesarias

Por su parte, Jack y Ozzy Osbourne dijeron que consideran que las cirugías plásticas no son necesarias.

Durante la conversación, Jack aprovechó para burlarse de las cirugías de su madre y las comparó con el mantenimiento de un auto cuando llega a los 8.000 kilómetros.

Lejos de incomodarle o molestarle, a Sharon le pareció gracioso el comentario de su hijo e indicó que todos pueden hacerse un pequeño retoque cada cierto tiempo.

