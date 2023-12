Diego Pacheco, compañero de Benavídez, asegura que Canelo Álvarez ya no está en su mejor momento

El mexoamericano Diego Pacheco, promesa de 168 libras y compañero de entrenamiento de David Benavídez, aseguró que el campeón indiscutido Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya no está en el mejor momento de su carrera.

En una entrevista con BoxingScene, Pacheco expresó que Canelo Álvarez es una leyenda del boxeo y de los mejores peleadores de su generación, pero indicó que muy pronto tendrá que pasarle la estafeta a alguien más.

“Yo creo que Canelo es un gran peleador y no le quito ningún mérito. Es una leyenda y uno de los mejores en nuestra generación, pero siento que ya no está en su mejor momento. Muy pronto tendrá que pasarle la estafeta a alguien más. Y siento que ese momento estará llegando muy pronto”, dijo el pugilista.

Canelo Alvarez ha sido criticado por sus últimas actuaciones en el ring y algunos aseguran que ya no está en su prime. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

De acuerdo con Diego Pacheco el mejor peleador del mundo en la división de las 168 libras en estos momentos es David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y por esta razón el tapatío no ha querido darle la oportunidad de enfrentarlo.

“En mis ojos, siento que David Benavídez es el mejor peleador de 168 libras en el mundo. David es un peleador que tiene mucha más hambre que el Canelo. Lanza muchos más golpes. Es un peleador agresivo que también tiene muchas habilidades”, declaró.

Son muchos los peleadores que piensan que Canelo Álvarez ya no está en su mejor momento debido a lo que ha mostrado en sus últimas actuaciones. El mexicano recibió críticas después de sus peleas con Dmitry Bivol (que lo derrotó) y por las victorias no tan impresionantes sobre Gennady Golovkin y John Ryder. De hecho, el mismo campeón cuatro categorías distintas reconoció que no lució bien, pero después de ganarle a Jermell Charlo en septiembre expresó que se sintió al 100% y que a esta versión de su carrera “nadie le puede ganar”.

Canelo Álvarez derrotó a Jermell Charlo en su última actuación sobre el ring y ahora está en busca de un nuevo oponente para su regreso en mayo. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Por ahora, ahora el mexicano regresará a pelear el cinco de mayo y se encuentra evaluando quién será el próximo oponente que lo rete por su campeonato indiscutido de las 168 libras. Entre los nombres más sonados para subir al ring con él están: Jaime Munguía, David Benavídez, Terence Crawford y Jermall Charlo.

Cabe destacar que Diego Pacheco es una joven promesa mexoamericana del peso supermediano que se encuentra invicto después de 20 peleas y es entrenado por José Benavídez Sr., padre del Bandera Roja, por lo que conoce muy bien el trabajo que realiza David Benavídez en el gimnasio.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

