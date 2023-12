Se cumplió el sueño de George Michael: “Last Christmas” alcanzó el número 1 en Reino Unido en Navidad

Se cumplió el sueño de George Michael. Esta semana, “Last Christmas”, el clásico navideño de Wham! escrito por el cantante y compositor británico, logró posicionarse en el puesto número 1 en las listas de éxitos en Reino Unido en la semana de Navidad.

Le tomó 39 años, pero al fin logró. “Last Christmas” superó a clásicos de Navidad como “You’re Christmas To Me”, de Sam Ryder, y a “All I want for christmas”, Mariah Carey, que ocupó el tercer lugar.

Aunque no es la primera vez que la canción ocupa el puesto número 1 en las listas musicales durante esta época del año, sí es la primera vez que lo logra en las fechas cercanas al día de Navidad.

Esta semana, los fanáticos de Wham! en Reino Unido reprodujeron la canción 13,3 millones de veces, lo que la convirtió en la canción más escuchada.

“Sintió que todo gran compositor debería poder escribir un éxito navideño por encargo. Desafortunadamente, a George le llevó demasiado tiempo, pero estaría absolutamente encantado”, dijo Andrew Ridgeley, compañero de george Michael en el dúo Wham!, a la BBC.

La canción, que habla de una ruptura amorosa en Navidad, que publicó en 1984. Desde su lanzamiento, el gran sueño de George Michael era que el tema alcanzara la primera posición en las listas musicales en la semana de Navidad en Reino Unido, hito que no pudo protagonizar en vida.

En ese momento, “Last Christmas” fue superado por el sencillo “Do They Know It´s Christmas?”, de Band Aid, proyecto para recaudar fondos por el hambre en Etiopía en el que también participó el compositor británico, que murió el 25 de diciembre de 2016.

¿Qué inspiró el clásico navideño de George Michael?

George Michael escribió “Last Christmas” en el dormitorio de su infancia en febrero de 1984 y la publicó en diciembre de ese año con su proyecto Wham!, que se disolvió dos años después.

Ridgeley contó que la inspiración de Michael para el tema surgió de la nada. Contó que el compositor estaba en la casa de sus padres en Hertfordshire cuando la escribió.

1984: British singer songwriter George Michael, lead singer of the pop group Wham!, with the group’s guitarist Andrew Ridgeley at the film premiere of the hit ‘Dune’. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

“Había un partido de fútbol en la tele y de repente saltó y desapareció arriba, donde tenía un pequeño estudio. Una hora después, regresó y dijo: ‘Andy Andy, tienes que escuchar esto’. Rara vez lo vi tan emocionado o tan animado”, narró el ex compañero de George Michael en Wham!

¿Quiénes han versionado “Last Christmas”?

Desde su lanzamiento, la canción ha sido versionada por muchos artistas de todo el mundo.

Jimmy Eat World, Hilary Duff, Good Charlotte, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Gwen Stefani y Taylor Swift son algunos de los artistas que han versionado “Last Christmas” con el paso de los años.

Incluso, la canción cuenta con su propia película. Se trata de la cinta homónima Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y que cuenta con música de George Michael como parte de la banda sonora.

La película, dirigida por Paul Feig, sigue la historia de Kate, una mujer a la que la persigue la mala suerte y que acepta trabajar en Navidad en un almacén como elfo de Papá Noel. Resulta que esta decisión se convertirá en la mejor de su vida, ya que allí conocerá a Tom, quien cambiaría el rumbo de su vida.

