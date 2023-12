Taylor Swift consigue un nuevo récord, igualando a Elvis Presley

Tal parece que Taylor Swift impondrá récords hasta en los últimos días de 2023, y ahora dio la sorpresa al ocupar de nuevo el primer lugar de la lista de los álbumes más vendidos de la revista Billboard, con su producción 1989 (Taylor’s Version).

Aunque el álbum fue lanzado el 27 de octubre, ha ocupado el número 1 de forma no consecutiva, y sus ventas aumentaron la semana pasada (sobre todo en formato de vinil) debido a las fiestas navideñas. La cantante ha llegado en múltiples ocasiones a lo alto de la lista Billboard 200, y sumando su estancia ahí, logra un total de 67 semanas, un récord que la empata con Elvis Presley.

Los otros álbumes de Swift que han ocupado el número 1 son Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights, además de las nuevas versiones (Taylor’s Version) de los cuatro primeros discos del listado. Curiosamente, su primera producción, editada en 2006, sólo llegó al puesto 5.

Actualmente Nicki Minaj ocupa el primer lugar del Billboard 200, con su nuevo álbum Pink Friday 2. Si Taylor regresara al número 1 en las semanas venideras, superaría a el rey del rock and roll, como el artista solista con el mayor número de semanas en el primer lugar de ventas de álbumes en ese país. En cuanto a grupos, The Beatles mantienen su récord, con 132 semanas.

La popularidad de Taylor Swift en cuanto a ventas de álbumes y sencillos es tal, que ya cuenta con un listado de los récords que mantiene en los charts de Billboard. Algunos de sus múltiples logros son: ser la única mujer en conseguir que en un mismo año tres de sus álbumes debuten en el número 1; tener más canciones de un mismo álbum en el Top 10 de la lista Hot 100 (con un total de 10, del disco Midnights); ser la única mujer en reemplazarse a sí misma en el número 1 de la lista de los 100 sencillos más escuchados y descargados (cuando “Blank Space” sustituyó en ese puesto a “Shake It Off”), y la canción más larga en ocupar el número 1 del Hot 100 (“All Too Well (Taylor’s Version)”, de 2021, con 10 minutos y 13 segundos de duración).

