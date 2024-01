Alejandro Sanz llevó a Rosalía a conocer al autor de “Se nos rompió el amor”, Manuel José

¿Se acuerdan que Rosalía fue parte del “opening” del Latin Grammy, celebrado por primera vez en Sevilla el pasado noviembre del 2023? Bueno, para ese momento, la cantante dejó todo el mundo en un asiento cuando interpretó “Se nos rompió el amor”, que popularizó la cantante española Rocío Jurado.

A todo esto, le añadió más dramatismo, el hecho de qué su ex, Rauw Alejandro, estuviera en la misma ceremonia del Latin Grammy, pero cantando “Se Fue” de Laura Pausini y otro tema con el cantante colombiano Juanes.

Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente. Así, queda escrito un capítulo más en la historia de la música 🙏

Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina @rosalia por apretarme el corazón ❤️

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 5, 2024

Todo el mundo quedó hablando de ambos. Pero La Motomami, sin duda, dejó sin palabras a muchos de sus colegas y paisanos españoles. Tal fue el caso del cantante español Alejandro Sanz, quien parece que la puso en contacto con el compositor original de la canción “Se nos rompió el Amor”, Manuel José.

Así que, las redes sociales se han inundado de los videos y las fotografías de la intérprete de Saoko, Con Altura y Beso, conociendo al reconocido compositor español Manuel José. En las imágenes se puede ver a Rosalía abrazar y besar al músico, diciéndole que estaba cumpliendo su promesa de ir a conocerlo.

Manuel José se rindió a los pies de Rosalía

Él, Manuel José, había comentado sobre Rosalía en el Latin Grammy: “Cogió mi canción y la hizo a su estilo. Yo he escrito de ahí la letra y la melodía, punto, y se acabó. Pero me gustó mucho. Porque la hizo, quizá, de la manera que creo que se debía haber cantado desde el principio. Mis canciones son pasionales y lastimeras, como esa, y Rocío decía “Se nos rompió” como enfadada? Por eso me gustó la versión de Rosalía“, dijo a el diario La Razón.

El compositor de 91 años de edad y de otros éxitos como “Yo Soy Aquel”, “Primavera en Otoño”, “Desde Aquel Día”, “Cuando Tú No Estas” y “Hablemos Del Amor”, entre muchos más que interpretaron grandes cantantes españoles como: Julio Iglesias, José y Rocío Jurado.

Manuel José no puedo ocultar la emoción y el amor que sintió al ver a La Motomami. Por supuesto, Alejandro Sanz estuvo con ellos y se sentó a compartir de la comida y de un agradable momento, que quedará en la memoria de muchos.

Además, el cantante de “Corazón Partío” se llevó todos los halagos en las redes sociales, al ser el artífice y protagonista de este maravilloso encuentro.

Rosalía sigue feliz con Jeremy Allen White

En cuanto al corazón de La Motomami, pues ya le hemos confirmado que está en una relación sentimental con el actor de la serie de Hulu, The Bear, Jeremy Allen White.

Rosalía y Jeremy Allen White en Los Ángeles. Foto: 2023 The Image Direct/The Grosby Group. Crédito: The Image Direct. | Grosby Group

Con el que se dejó ver recientemente fumando un cigarrillo en Nueva York donde la española pasó unos días. Está hazaña también lo habían repetido varias veces en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en Los feliz y en West Hollywood, donde se desenvuelve la vida diaria del actor y, por ahora, de Rosalía.

No cabe duda que la cantante está llena de alegría y emociones en los últimos meses.

