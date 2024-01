Sophie Ellis-Bextor habla de su canción “Murder On The Dancefloor”, tras ser incluida en la película “Saltburn”

Una de las películas favoritas para nominar este año al premio Oscar es “Saltburn”, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordi y Rosamund Pike. La escena en la que el personaje principal baila desnudo al ritmo de la canción “Blood On The Dancefloor” de Sophie-Ellis Bextor ha causado polémica, pero también interés en las nuevas generaciones, que han descubierto ese tema, originalmente lanzado en 2002 y que ahora ha regresado a las listas de éxitos.

La cantante de 44 años se ha mostrado muy complacida con la aceptación del track, y comentó a BBC News lo siguiente: “De hecho, se siente realmente mágico. Y si soy honesta, no creo que lo haya procesado por completo. Es extraordinario. Es una canción que he cantado durante más de 20 años y todavía me encanta cantarla. Me encanta la forma en que la gente reacciona cuando lo hago en vivo. Pero que la gente nueva lo descubra, que se creen nuevos recuerdos con la gente, es algo hermoso”.

A Ellis-Bextor -quien es buena amiga de Fennell- le informaron que “Murder On The Dancefloor” sería utilizada para esa secuencia, y también dio sus impresiones de ello: “Verlo escrito como una premisa es diferente. Quiero decir, Barry realmente lo intentó. Y es como…¡la canción completa! Realmente no sabía exactamente cuál sería el rol de la canción en términos del papel que tenía en la película hasta que la vi en la proyección, pero me encantó. Creo que “Saltburn” es una película muy inteligente, divertida e inteligente. Realmente la disfruté”.

“Murder On The Dancefloor” fue el segundo sencillo del álbum debut de Sophie, Read My Lips. Escrita por ella y Gregg Alexander (quien fue el líder de la banda New Radicals), la canción llegó en el verano de 2002 al segundo lugar en las listas de Reino Unido. Tras su inclusión en “Saltburn” el tema ha regresado al Top 10, logrando el 31 de diciembre de 2023 más de un millón de streams en la plataforma Spotify, además de contar con una oleada de videos de TikTok en los que los cibernautas imitan el baile que hace Keoghan en la cinta. En Estados Unidos el tema ya está de regreso en las listas de música dance/electrónica, y podría debutar en la lista Hot 100 de Billboard dentro de unos días.

El videoclip de Sophie Ellis-Bextor en YouTube lleva ya más de 94 millones de vistas; la cantante también resaltó que el atractivo de la canción se refleja en su energía: “Una de las cosas para las que nunca me preparé es el hecho de que cuando lanzas algo al mundo, cualquier música nueva, se dispara y tiene su propio viaje. Y formas parte un poco del viaje, también llegas a lugares a los que no esperas ir. Entonces, lo que pasó con la canción y cómo atrajo a gente nueva, que ni siquiera estaba viva la primera vez que la escuchó, es simplemente espectacular”.

Sigue leyendo: