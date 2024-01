Timothy Bradley menciona la única forma en la que Ryan García puede convertirse en campeón mundial

Timothy Bradley mencionó que la única forma en la que Ryan García puede convertirse en campeón mundial en las 140 libras es venciendo a Rolando ‘Rolly’ Romero porque lo considera el eslabón más débil de los cuatro monarcas actuales.

En declaraciones a Pro Boxing Fans, Bradley aseguró que García no puede ganarle en el cuadrilátero ni a Subriel Matías, Teófimo López o Devin Haney, y por eso cree que el californiano hizo un movimiento inteligente al elegir a Rolly Romero.

“La única forma en que Ryan García gane un campeonato mundial y el único tipo al que posiblemente pueda vencer en las 140 libras es Rolly Romero. No puede vencer a Devin Haney, no puede vencer a (Subriel) Matías y no puede vencer a Teófimo López”, dijo el excampeón mundial.

Ryan García quiere ser campeón mundial en las 140 libras y por eso retó a Rolly Romero. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Cabe destacar que Haney es el nuevo monarca de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), López de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Matías de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Los tres son peleadores temidos en la división y, que según Timothy Bradley, cuentan con muchas más habilidades que King Ry, por lo que podrían vencerlo con facilidad.

Tras su triunfo sobre Óscar Duarte, Ryan García expresó que está enfocado en convertirse en campeón mundial en el peso superligero y aprovechó para retar a Rolly Romero, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El estadounidense aceptó el desafío de inmediato, pero luego centró su atención en Devin Haney.

Después de que ambos confirmaran que estaban en negociaciones y provocarse en redes sociales, King Ry cambió nuevamente de opinión y apuntó a Rolly Romero otra vez, por lo que Haney le pidió que no mencionara más su nombre. De acuerdo con Óscar de la Hoya, este enfrentamiento está pendiendo de un hilo porque el campeón de la AMB está pidiendo mucho dinero para pelear.

Rolly Romero no se mostró contento con lo dicho por el promotor y descartó a García, por lo que el deseo del californiano de disputar un título mundial podría no ocurrir pronto. Otra opción para el mexoamericano es la pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz quien retó públicamente, pero ahora el campeón estadounidense también está buscando una disputa con el mexicano.

Rolly Romero estaba interesado en la pelea con Ryan García, pero ahora ha cambiado de opinión. Foto: Mike Stobe/Getty Images.

Ryan García, de 25 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se convirtió en monarca de peso superligero de la AMB tras su polémica victoria sobre Ismael Barroso. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y una derrota.

