Promotor del Vaquero Navarrete sobre Shakur Stevenson: “Más aburrido que la misa a las 3 de la tarde”

Fernando Beltrán, co-promotor de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, aseguró que no le gustaría ver al pelador mexicano enfrentar a Shakur Stevenson porque considera que el estadounidense “es más aburrido que la misa a las 3 de la tarde”.

En declaraciones a Fight Hub TV, Beltrán expresó que en realidad no quiere ver a nadie en el ring contra Stevenson porque no lo considera un peleador emocionante y, para demostrar su punto, mencionó como hizo que Óscar Valdez lo persiguiera durante su pelea de unificación del título de 130 libras en 2022.

“Déjame cambiar la pregunta: ¿te gustaría ver esa pelea? Yo no lo haría. Ni siquiera me gustaría ver a Shakur Stevenson en el ring contra nadie. Es más aburrido que la misa a las tres de la tarde“, dijo el promotor.

Shakur Stevenson es campeón mundial de tres categorías y anunció su retiro esta semana. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Y las demás han sido emocionantes, ¿no?”, respondió cuando se le dijo que Stevenson había participado en peleas llamativas en el pasado. “Óscar (Valdez) corría en círculos a su alrededor y se movía. De hecho, es más aburrido que la misa a las 3 de la tarde”, repitió.

Cabe destacar que el pasado lunes la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ordenó que el Vaquero Navarrete suba de categoría para disputar el título vacante de peso ligero del organismo ante Denys Berinchyk y esto provocó que Shakur Stevenson anunciara su retiro en desacuerdo con esta decisión.

“Esto me enferma. Esta mier** es repugnante. Oficialmente me retiro del deporte del boxeo. Estaré siempre en el gimnasio perfeccionando mi oficio y ayudando a la próxima generación a ser grande y perseguir sus sueños, pero no seguiré adelante con este débil juego del boxeo”, publicó el estadounidense en su cuenta en X (anteriormente Twitter).

En su último duelo, Stevenson venció a Edwin De Los Santos para coronarse campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), combate que fue catalogado de aburrido, y retó al Vaquero Navarrete. Con la decisión tomada por la OMB sus planes de enfrentar al mexicano se esfumaron y podría ser la razón de la molestia del estadounidense. Aún se desconoce si dejó su título vacante o si es en serio su anuncio.

El Vaquero Navarrete intentará coronarse en la cuarta división que participa ante Denys Berinchyk Foto: Steve Marcus/Getty Images.

En cambio, el Vaquero Navarrete subió al cuadrilátero en noviembre y empató con Robson Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas, cartelera que protagonizó Shakur Stevenson con De Los Santos. Antes de eso, el mexicano venía de defender en agosto de 2023 su título de peso superpluma de la OMB al derrotar por decisión dividida de los jueces a Óscar Valdez en otra guerra entre pugilistas aztecas.

Shakur Stevenson, de 25 años, se convirtió en campeón de tres categorías luego de vencer a Edwin De Los Santos por decisión unánime. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

