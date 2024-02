Nikki Haley no da crédito a la preocupación que existe por saber a quién respaldará Taylor Swift

La aspirante a la candidatura republicana reconoce estar sorprendida de percatarse de la inquietud que existe en la política estadounidense por conocer al candidato al cual le brindará su respaldo la cantante Taylor Alison Swift.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la única mujer que participa en el proceso de selección del partido conservador para definir al personaje que lo representará en las elecciones de noviembre, mencionó estar preocupada, pues existen problemas más importantes por resolver en la nación como para centrarse en lo que pueda, o no, hacer una luminaria del entretenimiento.

“En este momento, el 60% de las familias estadounidenses viven de cheque en cheque. Tenemos una frontera que está fuera de control. Tenemos guerras en todo el mundo. Lo último que realmente creo que debería preocuparnos es con quién está saliendo Taylor Swift y qué teoría de la conspiración hará que ella respalde a una persona para la presidencia”, expresó.

Los comentarios de Nikki Haley surgen ante la focalización dirigida en las últimas semanas hacia la interprete de Pensilvania quien cobró notoriedad a partir de una gira de presentaciones donde estableció récord de asistencia y ganancias.

A partir de ello y en virtud de que la mujer de 34 años ha criticado al aspirante Donald Trump, surgieron especulaciones en redes sociales de que, durante la asistencia de la cantante al Super Bowl, podría enviar un mensaje o bien decantarse en favor de Joe Biden, esto con el objetivo de influenciar a los millones de estadounidenses que presenciarán el evento deportivo a votar en favor de los demócratas.

Taylor Swift se ha convertido en la figura del momento en la industria del entrenamiento a nivel global. (Crédito: Allison Dinner / EFE)

En este sentido, la exgobernadora de Carolina del Sur criticó el hecho de que algunos políticos estén obsesionados por los comentarios de Taylor Swift ligados a los aspirantes a la presidencia.

“No voy a mentir. No sé cuál es la obsesión. Taylor Swift es una buena artista. He llevado a mi hija a conciertos de Taylor Swift anteriormente, pero tener una teoría de conspiración sobre todo esto resulta extraño. Nadie sabe a quién va a respaldar, pero no puedo creer que eso haya superado nuestra política nacional”, enfatizó.

En sus redes sociales, Vivek Ramaswamy, exaspirante a la candidatura republicana, es uno de los republicanos convencido en que, el próximo domingo 11 de febrero, la cantante y su novio Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, cumplirán con el cometido de enviar una señal en apoyo a Joe Biden.

“Me pregunto quién ganará el Super Bowl. Y me pregunto si este otoño habrá un importante respaldo presidencial proveniente de una pareja artificialmente apoyada”, escribió.

