Shannen Doherty habló sobre su experiencia con los procedimientos estéticos: “No quiero parecer una persona diferente”

Recientemente, Shannen Doherty se sinceró y compartió su experiencia, tanto lo bueno como lo malo, con los procedimientos estéticos.

Esta semana, en su podcast Let’s Be Clear, la actriz de 52 años de edad conversó con su amiga la modelo Anne Marie Kortright sobre los procedimientos estéticos a los que se han sometido.

En la conversación, Kortright dijo que nunca se había sometido a ningún procedimiento estético, mientras que Doherty confesó que sólo se ha aplicado botox.

“Me he aplicado botox, lo he hecho un par de veces. Creo que la última vez que lo hice fue hace como seis meses”, dijo la actriz conocida por Beverly Hills, 90210.

Sobre su experiencia con el botox, Doherty contó que al principio se sintió rara. “Mi esposo me miró y me dijo: ‘¿Qué te hiciste en la cara?’… Mi nariz ni siquiera se movía, fue terrible”, recordó.

Asimismo, la actriz compartió que recientemente acudió a la consulta del Dr. Jason Diamond, cirujano estético, para una “evaluación general” y se llevó una sorpresa.

“Quería que me dijeran que no necesitaba un estiramiento de cara”, dijo. “Entré y dije: ‘Oh, estoy aquí para una consulta de estiramiento facial’, y lo que quería escuchar era: ‘No necesitas uno’. Pero en lugar de eso, lo que escuché fue: ‘Oh, eres una gran candidata’. Y dije: ‘¡No! No aún no’”, contó.

Doherty aseguró que la idea de someterse a una cirugía en el rostro la aterra. “Realmente me asusta”, dijo. “No quiero parecer una persona diferente, eso es lo que realmente me asusta”, aclaró.

En 2021, la actriz, que actualmente batalla contra el cáncer, compartió una publicación en sus redes sociales, en la que celebraba el envejecimiento. “Estaba viendo películas esta noche y noté que habían pocos personajes femeninos con los que podía identificarme. Ya sabes, mujeres sin rellenos, sin botox, sin lifting facial. Mujeres que abrazaron su rostro y toda la experiencia que mostraba”, escribió en ese momento la actriz.

“He vivido. Me encanta haber vivido y que mi rostro refleje mi vida. Sobreviví mucho, sí, al cáncer, pero más que eso. Ahora me abrazo (…) Quiero ver mujeres como yo”, agregó en la publicación.

