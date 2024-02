Rosalía causa impacto al lucir igual a Jisoo durante desfile de Dior en el Paris Fashion Week

La Semana de la Moda de París recibió a La Motomami, Rosalía, en el desfile de Dior. Escenario donde se encontró con su amiga, Jisoo. En el evento, las dos artistas captaron la atención de los asistentes al mostrar un estilo inocente, pero glamoroso, con cabello trenzado y muy parecidas.

Algunos hasta las llamaron “Twins”, que en español significa, gemelas al lucir atuendos Dior similares. Conocida por su estilo único y vanguardista, Rosalía eligió un conjunto negro combinado con manta, falda y botas que resaltaron su elegancia y personalidad.

Jisoo, miembro del exitoso grupo Blackpink, mostró su estilo y moda combinando un traje de falda negro con zapatos de plataforma.

Jisoo vocalista de Blackpink en el desfile de Dior. Crédito: Vianney Le Caer. | AP

El encuentro entre Rosalía y Jisoo no pasó desapercibido y las dos cantantes fueron captadas hablando y posando. Además, demostraron mucha complicidad.

Los fanáticos acudieron a las afueras del desfile de Dior en el Paris Fashion Week para ver a la intérprete de Tuya y de You and Me saludar y firmar autógrafos. Lo más destacable del look de ambas fueron sus peinados trenzados. Este detalle añadió encanto y unidad a su presencia.

Rosalía compartió en sus redes sociales algunos momentos de la Semana de la Moda de París, expresando su agradecimiento por la invitación y mostrando su emoción por la experiencia. Ya sabemos que, la ex de Rauw Alejandro y actual novia de Jeremy Allen White, es fan del fashion.

Además de asistir a la Semana de la Moda de París, Rosalía ha estado ocupada con su carrera, trabajando nueva música y compartiendo momentos de su vida profesional y personal en las redes sociales.

Verla junto a Jisoo en este prestigioso evento resalta, aún más, su estatus como una de los artistas más influyentes y versátiles de la música actual.

Rosalía y Jisoo estuvieron acompañadas por Jennifer Lawrence y Natalie Portman en París

No solo Jisoo y Rosalía dijeron presentes en el Paris Fashion Week. Con ellas estuvieron algunas estrellas de Hollywood.

Natalie Portman llegando al desfile de Dior. Crédito: Scott A Garfitt. | AP

Natalie Portman fue vista en los Spirit Awards el domingo y fue fotografiada saliendo de Los Ángeles con un bolso Dior a la mañana siguiente. Su destino era París.

También acudió a la presentación de Dior junto a Rosalía y Jennifer Lawrence, entre otras estrellas. Además, usó una de las prendas de

la colección otoño – invierno que son trajes tipo “taller”, bien sobrios y masculinos.

