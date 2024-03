Nueva acusación de agresión contra Jonathan Majors por parte de su ex novia

Jonathan Majors fue acusado nuevamente de agresión por su ex novia. Esta semana, Grace Jabbari presentó una nueva demanda contra el actor en un tribunal federal de Nueva York por agresión y difamación tras su entrevista con ABC News.

De acuerdo con Entertainment Tonight, que tuvo acceso a documentos judiciales, Jabbari está demandando a Majors por difamación, procesamiento malicioso, agresión e imposición intencional de angustia emocional.

El abogado de Majors, Pirya Chaudhry, aseguró a Entertainment Tonight que el actor estaba preparando una contrademanda. “Esto no es una sorpresa. El señor Majors está preparando contrademandas contra la señora Jabbari”, indicó.

Entertainment Tonight también se puso en contacto con el equipo legal de Jabbari. “Todos tienen derecho a sentirse seguros. Estamos orgullosos de apoyar a Grace por tener la fuerza para seguir adelante a pesar de lo desafiante que pueda ser”, dijo uno de sus abogados.

En la nueva demanda de Jabbari, se describen casos que fueron cubiertos brevemente en el juicio por violencia doméstica de Majors, en el que fue declarado culpable de agresión y acoso.

Sobre el nuevo reclamo, Jabbari alega que Majors la difamó en la entrevista que concedió a ABC News luego de su condena.

En enero, Jonathan Majors dio su primera entrevista. El actor de 34 años de edad habló con ABC News Live sobre su juicio en Nueva York, que se realizó en diciembre.

En la entrevista, que transmitió Good Morning America, Majors aseguró que se sintió conmocionado y asustado al ser declarado culpable de agresión y acoso.

“Estaba parado allí y llega el veredicto. Yo digo: ‘¿Cómo es posible eso basándose en las pruebas de la fiscalía y no en nuestras pruebas? ¿Cómo es eso posible?’”, dijo el actor.

Majors dijo que no comprendía su condena, puesto que –aseguró– nunca ha golpeado a una mujer; sin embargo, reconoció que su relación con su ex novia, Grace Jabbari no era saludable. “Fui imprudente con su corazón, no con su cuerpo”, dijo.

En la conversación, el actor habló sobre el incidente en el que estuvo involucrado en marzo de 2023. “Ella fue a agarrar el teléfono. Sostuve el teléfono. Saqué el teléfono. Ella vino encima de mí, me apretó la cara y me abofeteó. Eso es todo lo que recuerdo”, contó Majors.

Recientemente, Majors hizo su primera aparición pública tras ser declarado culpable de agredir y acosar a su ex novia.

La primera semana de marzo, el actor asistió junto a su actual novia, Meagan Good, al almuerzo anual de premios a logros especiales de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos (AAFCA).

El actor y su novia posaron frente a las cámaras en la alfombra roja del evento, donde Extra le preguntó cómo se sentía. “Enamorado”, respondió. “Estamos bien, gracias por preguntar”, agregó.

De inmediato, Good respaldó la respuesta de Majors. “Estamos muy bien. Dios es bueno”, aseguró la actriz y productora de cine.

En diciembre, Jonathan Majors fue declarado culpable de agredir y acosar a su ex novia Grace Jabbari. Este mes se supo que la sentencia del actor, prevista para el 6 de febrero, fue aplazada sin fecha definida.

