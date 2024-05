Clarissa Molina desmiente rumores de boda: “No me voy a casar con nadie”

Clarissa Molina se quiere desvincular de las especulaciones sobre su supuesta boda. La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ aseguró que no se va a casar con nadie en el mismo programa en el que trabaja.

Raúl Molina se enfrentó a la dominicana y le dijo: “He hablado bien de ti desde que llegaste a este show y tú no me dices con quién te vas a casar”.

“Te lo prometo que no me voy a casar con nadie, Rauli”, aseguró la presentadora. Más adelante afirmó que no sabe de dónde salen esos rumores.

A pesar de esta respuesta, Molina insistió: “Me están llamando de Punta Cana para decirme ‘oye, cuándo se casa Clarissa’”.

Por su parte, Clarissa contó que la han contactado diferentes “wedding planners” (organizadoras de bodas) para ofrecer sus servicios y reiteró que era un simple rumor.

¿Cuándo inició el rumor de la boda de Clarissa Molina?

En medio de la conversación, Lili Estefan intervino. La conductora recordó que el rumor inició después de que Molina entrevistara a Don Omar debido al regreso de su gira “Back To Reggaeton Tour” en Estados Unidos.

Los televidentes observaron que en esa entrevista la química entre los dos era evidente. Se reían y disfrutaron la conversación. Después de eso, iniciaron los rumores de una supuesta relación y posterior una boda.

Ante los persistentes rumores, la agencia S Communications, representante de la conductora, emitió un comunicado el 8 de abril de este año. En dicho comunicado, se afirmó de manera categórica que Clarissa Molina se encuentra soltera.

En cuanto a Don Omar, el reguetonero se encuentra actualmente en una relación sentimental, aunque se desconoce el nombre de su pareja.

Él se refiere a ella como su “esposa”. Tras su matrimonio con la conductora Jackie Guerrido, el artista ha hecho todo lo posible por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.

¿Desde cuándo está soltera Clarissa Molina?

La conductora está soltera desde principios de 2023, cuando finalizó su relación y compromiso con Vicente Saavedra, reconocido empresario y manager de artistas a nivel internacional.

Después de terminar su compromiso con Molina, el empresario comenzó a salir con la modelo venezolana Ninoska Vásquez y a través de sus redes sociales dejan ver lo enamorados que están.

