“Tata” Martino habló del rumor de Ángel Di María: “Por el momento va a ser difícil que venga”

Gerardo “Tata” Martino no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre uno de los rumores más intensos que se han formado en torno a su equipo, Inter Miami y una posible llegada del argentino Ángel Di María, lo que para el experimentado estratega está muy lejos de poder concretarse.

Aunque es una idea que no le disgusta, el director técnico argentino reconoce que ve bastante complicada la posibilidad de que el campeón del mundo con la Selección de Argentina en Qatar 2022 se incorpore al equipo comandado por Lionel Messi en esta o a partir de la próxima temporada.

“No hace falta que hable las cualidades que tiene Ángel (Di María). Pero, sinceramente y más allá de que faltan casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo”, dijo Martino previo al duelo de este domingo ante el Montreal Impact.

El mediocampista argentino Ángel Di María se encuentra en su primera temporada con el Benfica de Portugal, equipo al que llegó proveniente de la Juventus de Italia. Crédito: Daniel Cole | AP

El rumor de una posible llegada del experimentado mediocampista argentino surgió luego de que el jugador está en el final de su actual contrato con el Benfica portugués y se especuló sobre un reencuentro con su amigo Lionel Messi en el equipo de la MLS.

“Deportivamente no hay ninguna duda (sobre la aportación de Di María), pero se tienen que dar situaciones muy especiales”, comentó el estratega argentino dejando ver que una posible llegada de Di María pasa por obstáculos económicos que presenta el campeonato estadounidense.

“Nosotros ya tenemos un plantel que estamos dentro del presupuesto que pide la MLS pero no tenemos forma de traer a alguna otra figura, ni a Ángel ni a ninguna otra figura. Hasta que no cambien las reglas me parece que por el momento va a ser difícil”, sentenció el “Tata” Martino.

El director técnico argentino del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions que disputaron ante los Rayados de Monterrey. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

De momento, una posible incorporación de Ángel Di María o cualquier otro jugador no es algo que genere muchas expectativas en el Inter Miami tomando en cuenta que el equipo está teniendo una gran temporada siendo el líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Liderados por Lionel Messi, Las Garzas suman un registro de siete victorias, tres empates y un par de derrotas luego de haberse disputado las primeras 12 fechas del campeonato en el que se sitúan con una ventaja de tres puntos sobre su más cercano perseguidor, Cincinnati FC.

Este domingo el Inter Miami se estará viendo las caras ante el Montreal Impact en Canadá, un encuentro en el que “Tata” Martino ya confirmó que no estará presente el defensor español Jordi Alba quien se encuentra recuperándose una lesión en los isquiotibiales por lo que siguen dándole descanso.

Adicionalmente, el Inter Miami todavía tiene por disputar la Leagues Cup, donde estarán defendiendo el título conseguido la pasada temporada. En la Concachampions se despidieron en los cuartos de final tras caer a manos de los Rayados de Monterrey.

