Vucetich descartó que arriesgue su prestigio al dirigir a Cañoneros de Mazatlán FC

Al teléfono Víctor Manuel Vucetich, pentacampeón como técnico en el fútbol de México para atender la llamada de La Opinión y establecer -con ese colmillo largo y retorcido que le otorgan casi tres décadas de recorrido como estratega en proyectos como Cruz Azul, León, Querétaro, Pachuca, La Piedad y Monterrey, entre otros- que no pone en riesgo su prestigio al aceptar el ofrecimiento de encabezar el proyecto en los Cañoneros de Mazatlán FC para el torneo Apertura 2024, no obstante ocupar el último lugar de la tabla general de cocientes que derivó en una millonaria multa.

“Ya he asumido compromisos como este que es muy importante, todas las opciones que se tienen hoy en día en el fútbol, a veces son limitadas, somos tantos mexicanos y solo hay dos o tres equipos mexicanos con opciones para los técnicos nacionales, como se ha venido dando últimamente. Así que todos los compromisos que se asumen son retos, buscamos precisamente en esa armonía tener los mejores resultados. Ya lo he tenido con equipos como Querétaro y con La Piedad, que a la mejor no contaban con suficientes elementos y se logró perfectamente amalgamar a un equipo para dar resultados

Todos lo conocemos y él está listo para demostrar el Gran Orgullo de ser de Mazatlán 👑 #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/06bnpDUdD5 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) May 8, 2024

En la charla con el llamado “Rey Midas” del balompié azteca por sus títulos con León, Tecos, Pachuca y Monterrey, dejó ver su interés de regresar a dirigir a la Liga MX, imponiéndose a esa costumbre que han asumido los equipos mexicanos en preferir a los extranjeros reduciendo el campo laboral para los nacionales en varias de las facetas que incluye un club de fútbol.

“Es algo que se ha venido dando, no nada más en el área del los directores técnicos, sino en todas las posiciones, directores deportivos, comentaristas, jugadores, cuerpos técnicos, creo que ha habido esa apertura, y ahora la competencia es más fuerte para todos, y buscaremos llevar los mejores estándares que nos permitan seguir abriendo la brecha para que otros mexicanos estén en la Liga MX”, precisó.

¿Están dadas las condiciones para aspirar al éxito que siempre te ha acompañado?

“Sin duda alguna, siento que todos los equipos cuando asumes un compromiso de esta naturaleza, son un reto y con un objetivo muy claro cuando se toma esta determinación, hoy en día es un compromiso muy importante que hicimos y trataremos como siempre de hacer el mejor trabajo que se puede hacer a favor de la afición y el equipo de Mazatlán”, dijo.

¿Cómo cambiarle el chip a un equipo que ha querido ser protagonista, pero por distintas razones no lo ha logrado y viene de pagar una multa millonaria por ser último lugar?

Es cuestión de coincidir con todas las gentes, tanto la directiva como la afición, lo que son los jugadores, el cuerpo técnico, tener un solo pensamiento que es la unidad en un trabajo bien planificado y buscando siempre tener ese deseo y actitud para ganar los partidos. Es la única manera para poder modificar un poco lo que ha sido el accionar del equipo.

¿Cuál es el objetivo, poner al equipo en la liguilla o colocarlo a media tabla?

Como siempre se aspira a lo máximo, pero siempre hay que ir con pasos firmes, es evidente que se tiene que redondear el plantel, y después seguir con un trabajo progresivo, tener una meta a mediano plazo que viene siendo arriba de los 20 puntos para ir eliminando la situación del porcentaje, porque el equipo parte de la última posición. Nadie puede negar que como tenemos muy poco puntaje, tenemos que ir avanzando y basándonos en metas cortas como la clasificación y llegar hasta lo más alto, pero eso solo el tiempo lo podrá decir



En su último proyecto llevó al Monterrey a una cifra histórica de puntos, que desafortunadamente no pudo reflejar con el título, pero Vucetich conoce el método y el librito para cambiar el chip de Mazatlán FC. Foto: José Zamora/Imago7.

¿Es una revancha por lo que pasó en Monterrey cuando llegaste a la liguilla y fuiste despedido o es un nuevo proyecto?

Es un nuevo proyecto, es una nueva oportunidad, porque el haber llegado con 40 puntos no es fácil y poner un récord en el Monterrey, es muy complicado llegar a esa cifra de unidades, sumar tantos puntos; sin embargo, se lograron y queda ahí como una manifestación de las cosas que se hicieron bien. Sabemos que al final de cuenta lo que importa es ganar el título y también es cierto que no lo logramos, pero tampoco queda como una revancha. Creo que las revanchas ya no deben existir, sino lo que ahora existe es tener trabajo, porque uno no se puede quedar pensando en el pasado.



¿Sobre todo cuando en México, el sinónimo de experiencia es ser obsoleto?

Totalmente, aunque creo que nada tiene que ver la edad con la capacidad, lo que se tiene que ver es la capacidad, y el mejor ejemplo es lo que vemos hoy en las grandes empresas importantes, donde los CEO son gente de experiencia, entre 60 y 70 años de edad. Ese es el número en el rango para tener y llevar una responsabilidad grande, esto habla de qué la final de cuentas, la experiencia no está peleada con la edad y que con ella se pueden resolver muchas cosas con facilidad por ese cúmulo de conocimientos que se han adquirido a lo largo de los años.

Hasta que lo pongamos nosotros ES OFICIAL, así que, ahora sí…



El 'Vuce' ya está #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/4aJagLpg0b — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) May 8, 2024

