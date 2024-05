¿Lunin o Courtois? Carlo Ancelotti no tiene claro quién será titular en la final de la Champions

Una de las grandes incógnitas que hay en el Real Madrid para la final de la Champions League es saber quién será el portero titular. El ucraniano Andriy Lunin ha sido una pieza clave para los merengues durante toda la temporada pero el belga Thibaut Courtois, quien es titular indiscutible, volvió recientemente de una lesión.

Aunque todavía falta para el duelo que disputarán el 1 de junio ante el Borussia Dortmund en el mítico estadio de Wembley en Londres, toda esa situación deja al entrenador italiano Carlo Ancelotti en una situación complicada al momento de definir quien de los dos jugadores será el encargado de cuidar la portería merengue.

“Lo estamos evaluando. Lunin uno de estos partidos puede jugar también, darle la oportunidad a Kepa de jugar un poco, pero no es tan sencillo porque no hay muchos partidos. Pienso exactamente como vosotros (prensa), Lunin ha hecho una temporada fantástica y Courtois es el mejor portero del mundo cuando está a su nivel”, aseguró ‘Carletto’.

El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, durante un entrenamiento previo al partido de este martes ante el Deportivo Alavés por la antepenúltima fecha del campeonato español. Crédito: Rodrigo Jiménez | EFE

El experimentado técnico italiano destacó que de aquí al día del partido todavía tiene tiempo para tomar su decisión por lo que los dos partidos que le quedan pendiente al campeón de LaLiga será fundamentales al momento de escoger a uno de los dos guardametas para estar en el once titular en el partido más importante de la temporada.

“El objetivo es llegar con toda la plantilla a tope y los jugadores que han vuelto hace poco, como (Thibaut) Courtois y (Éder) Militao, necesitan minutos para coger ritmo. Aprovechamos estos partidos para dar minutos al resto y la semana antes de la final tomaremos las decisiones necesarias”, comentó Ancelotti previo al duelo de este martes ante el Alavés.

“Lunin nos ha ayudado mucho y tengo que tenerle en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo. Hace nueve meses que no juega, necesita minutos y también es muy importante hablar con los jugadores y entender mejor lo que está pasando”, cerró el tema el estratega italiano.

El portero ucraniano Andriy Lunin ha sido una pieza fundamental para que el Real Madrid se coronara campeón de LaLiga y alcanzar la final de la Champions League. Crédito: Mariscal | EFE

Aurélein Tchaouméni es duda para la final

Uno que tampoco tiene claro si podrá estar en la final de la Champions League con el Real Madrid es el francés Aurélien Tchaouaméni, quien presenta molestias en uno de los pies y todavía no se sabe si se recuperará a tiempo para el duelo del 1 de junio ante el Borussia Dortmund en Londres.

“No tiene muchas opciones pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. El pie no le duele mucho, es distinto del último problema que tuvo. No está descartado que pueda regresar para la final”, comentó Carlo Ancelotti sobre la presencia del jugador francés.

La posible baja de Tchaouaméni es un duro golpe para el cuadro merengue que esta temporada no ha perdido ningún partido en el que ha jugado el polivalente jugador francés quien se puede desempeñar tanto en la mitad del campo como en el centro de la defensa.

