Maripily Rivera se le va a la yugular a Aleska Génesis: “Hipócrita”

Con la gran final de la cuarta edición de “La Casa de los Famosos” a la vuelta de la esquina, las emociones de los habitantes se encuentran a flor de piel; por esta razón, las peleas son el pan de cada día entre las celebridades que buscan ganarse los $200,000 dólares. Tal fue el caso de Maripily Rivera y Aleska Génesis, quienes protagonizaron una pelea que no tardó en resonar a través de las redes sociales.

Fue desde el perfil oficial de Telemundo realities que se mostró a detalle el encontronazo que tuvieron la boricua y venezolana dentro del vestidor, donde su plática escaló a los gritos ante la mirada atónita de sus compañeros.

Durante el intercambio de palabras, Maripily Rivera expresó su descontento con Génesis Alexa por presuntamente mostrar una “doble cara” ante el resto de habitantes: “¿Sabes qué es lo que pasa? Tú estás haciendo las cosas mal”. Mientras tanto, la modelo trató de calmar las aguas: “Estás a la defensiva”.

En respuesta, el denominado ‘Huracán boricua’ dijo: “¡A la defensiva estás tú! Te gusta coger las cosas, virarlas y ponerlas a tu favor. Los has hecho con todo el mundo en la casa (…) No quiero hablar contigo, tú sabes muy bien por qué”.

A pesar de los intentos de la ex pareja de Nicky Jam por disipar el pleito, la actriz optó por asegurar que: “Eres hipócrita, eres el problema y estás jugando doble juego. Eres una adicta que nosotros no quisimos. Recuerda que los números no mienten”.

Todo parece indicar que estas acusaciones terminaron con la paciencia de la influencer, por lo que su respuesta fue contundente antes de retirarse del lugar: “Maripily ya aburres”. No sin antes recibir un comentario de la atleta: “No te vengas a hacer la santa”.

Esta no sería la única de las emociones fuertes que se ha vivido durante la recta final de “La Casa de los Famosos”. Y es que este lunes 13 de mayo José Reyes ‘La Melaza’ se convirtió en el último eliminado de la cuarta temporada, dejando así como finalistas a Lupillo Rivera, Alana Lliteras, Geraldine Bazán, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, Maripily Rivera y Rodrigo Romeh.

