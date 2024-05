Nicolas Cage protagonizará la serie de televisión sobre “Spider-Man Noir”

El año pasado el actor Nicolas Cage dijo que tenía pensado trabajar en tres o cuatro películas más, para después retirarse y pasar tiempo con su familia. Sin embargo, consideró también incursionar en el streaming si le hacían una buena propuesta; ese proyecto ha llegado, y es la serie “Noir”, basada en el comic de Marvel sobre una versión alterna del superhéroe Spider-Man.

Cage interpretará a un veterano Peter Parker, quien durante la década de los años 30 y después de combatir criminales como Spider-Man trabaja como investigador privado en la ciudad de Nueva York. El personaje -que usa sombrero, gafas, máscara y una gabardina- apareció en la exitosa película de animación “Spider-Man: Into The Spider-Verse”, estrenada en 2018.

En ese filme ganador del premio Oscar Nicolas hizo la voz de Peter Parker, lo cual generó interés en los productores de “Noir”, quienes comenzaron a trabajar en la serie desde febrero de 2023. Vernon Sanders, de Amazon MGM Studios, comentó durante una reciente presentación de proyectos lo siguiente: “Expandir el universo Marvel con “Noir” es una oportunidad única y especial y nos sentimos honrados de brindarla. El consumado equipo de producción está dedicado a expandir esta saga de la manera más auténtica”.

Las compañías Sony, MGM+ y Amazon Prime Video confían en que la serie resulte todo un éxito, y mucho del atractivo es contar con Cage (un ávido fan de los comics) en el personaje principal. Hasta el momento no se sabe cuál será la fecha de estreno, pero las grabaciones podrían comenzar este año.

El año pasado la aparición de Nicolas Cage como Superman en la película “The Flash” generó comentarios de todo tipo. En una entrevista el actor confirmó que trabajó un día en la cinta y que fue filmado para una escena, pero que ésta no fue incluida en la versión final: “Cuando fui a ver la película salía yo luchando contra una araña gigante. Eso no fue lo que yo hice. Creo que no fue inteligencia artificial lo que se utilizó en “The Flash”. Simplemente creo que hicieron algo con ese material, y es algo que está fuera de mi control”.

