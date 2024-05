Oleksandr Usyk reacciona al cabezazo que recibió un miembro de su equipo por parte de John Fury

Oleksandr Usyk reaccionó al cabezazo que John Fury, padre de Tyson Fury, le propinó a un miembro de su equipo en el primer evento previo a la pelea de este sábado 18 de mayo por el campeonato indiscutido de peso pesado que se realizará en Arabia Saudita.

En declaraciones a DANZ Boxing, Usyk calificó el hecho como un mal comportamiento del padre de Fury, pero destacó que a pesar de lo ocurrido su enfoque sigue estando en el duelo y no en los problemas que el equipo del peleador inglés causa.

“El padre de Fury le dio un cabezazo a uno de mis amigos, a parte de mi equipo, un mal comportamiento. Somos atletas profesionales, no somos peleadores callejeros. Mis compañeros de equipo son campeones del mundo. Es un espectáculo muy malo, muy sucio. Ese tipo es un hoolingan”, dijo.

John Fury, padre Tyson Fury, es conocido por provocar a los oponentes y discutir en las ruedas de prensa. Foto: Jon Super/AP.

“Día loco, semana loca. Para mí, no importa porque mi enfoque está en la pelea. El mal comportamiento del equipo Fury y del padre de Fury, es solo un problema para el equipo de Fury. Creo que Tyson tiene bipolaridad. Una semana, Tyson dice que soy un conejo, un tipo malo, un peso semipesado. La próxima semana, buen boxeador y muchas buenas palabras para mí. No pienso en ello, mi atención se centra solo en la pelea”, expresó a The Stomping Ground.

¿Por qué John Fury le dio un cabezazo al miembro del equipo de Usyk?

Tras el incidente, John Fury se disculpó por su comportamiento y explicó que agredió con un cabezazo al miembro del equipo de Oleksandr Usyk porque supuestamente ofendió a su hijo, pero no quiso decir cuáles exactamente fueron sus palabras.

“Mis más sinceras disculpas a todos los involucrados para ser honesto con ustedes, así es como somos, las emociones y las tensiones están aumentando y él fue un tipo muy irrespetuoso. Todo el mundo sabe que si te acercas al espacio de un peleador y tendrás que defenderte de algo, o algo andará mal. La gente no entiende que somos auténticos peleadores.(…) A mí no me importa, lo que me importa es el respeto a mi hijo, y él no estaba demostrando nada de eso”, declaró a Seconds Out.

Stanislav Stepchuk, el miembro del equipo de Usyk agredido, expresó que solo estaban gritando el nombre del ucraniano y que en ningún momento ofendió al hijo de Fury para que reaccionara de esa manera.

“Eso no es mucho conflicto. Simplemente gritamos el nombre de Usyk y John Fury se enojó e hizo lo que hizo. No lo ofendimos. Está nervioso, sus emociones no son estables, creemos que está nervioso, creemos que esta es su debilidad. Si esto vuelve a suceder, estaré preparado para defenderme”, comentó a Boxing Social.

‼️ Full, close-up video of John Fury's headbutt clash with Oleksandr Usyk's team which left him bleeding today…



[🎥 Serge Lapin] pic.twitter.com/ctlylkIszH — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

A pesar de los contratiempos de esta pelea, dos veces fue pospuesta, este sábado por fin se realizará uno de los combates más esperados por los fanáticos del boxeo. Tyson Fury y Oleksandr Usyk definirán al nuevo campeón indiscutido de peso pesado desde que lo hiciera Lennox Lewis hace 24 años. Las predicciones para esta pelea están muy parejas, ya que ambos son peleadores con mucho poder y buenas habilidades.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

