América deja sin clásico a Kevin Álvarez por decisión del técnico André Jardine

Las cosas se le han puesto color de hormiga para Kevin Álvarez, defensa del América que llegó al cuadro americanista en el torneo pasado Apertura 2023 con la etiqueta de gran figura y que supuestamente tomaría su estancia a las Águilas para jugar en Europa. Pero la realidad es muy diferente, ya que de jugar en 13 partidos como titular en el campeonato anterior, en el actual solo ha actuado en ocho en el actual torneo.

Esta situación hizo crisis este día cuando el técnico André Jardine no lo tomó en cuenta para el primer partido de las semifinales contra Chivas este miércoles, prefiriendo apostar por la labor de Ismael Reyes y de Salvador Reyes, con lo cual podría interpretarse que se está haciendo el camino para ser negociado a otro equipo en el próximo campeonato.

Por un lado, sus distracciones fuera del terreno de juego en donde ha decidido tener mucha exposición en las redes sociales con su pod cast La ‘Triiisecta’ que realiza junto con sus compañeros de equipo, el chileno Igor Lichnovsky y el ex americanista Miguel Layún, donde tienen invitados a integrantes del plantel americanista como Ismael Reyes, el uruguayo Brian Rodríguez.

Todo esto ha ido abonando en contra del joven jugador de América, quien a la par de que no ha sabido manejar la gran atracción que representa jugar en las Águilas por todos los sectores, tanto los que son aficionados del equipo como los que son sus adversarios.

Esto, junto con un problema de pubalgia, han ido restando minutos a uno de los máximos exponentes de la cantera del Pachuca, que junto con Luis Chávez, sorprendieron en el Mundial de Qatar por la forma como actuaron en la alineación del técnico argentino Gerardo Martino.

Pero en lugar de potenciar sus habilidades, Álvarez ha tomado el camino de las distracciones y esto le ha ganado la molestia de los dirigentes del América que aprobaron la decisión del técnico Jardine en no tomar en cuenta a este valioso jugador.

Incluso a Álvarez se le ha cuestionado por su gran habilidad para sumarse al ataque, pero al mismo tiempo han cuestionado la pobreza de recursos a la defensiva, con lo cual, para el estilo americanista, sin duda le ha restado opciones de ser tomado en cuenta como quedó comprobado al no ser tomado en cuenta para este compromiso contra Chivas.

Las distracciones junto con sus compañeros Igor Lichnovsky y Brian Rodríguez han puesto a Kevin Álvarez en una situación delicada para su futuro en el América. Foto: Jeniffer López/Imago7.

¿Kevin Álvarez vive sus últimas horas en Coapa?

En el América no existe que de esta agua no he de beber y en este caso nadie podría descartar que Kevin Álvarez esté viviendo sus últimas horas en el America y que para el próximo campeonato lo veamos en un equipo con menos exposición como Atlas, Mazatlán, Querétaro, Santos, donde los medios no representan tanto impacto, pero la realidad es que en América se siente incómodo.

La baja de juego que ha mostrado y sus despistes fuera de la cancha lo tienen en jaque en el América, por lo cual todo puede pasar, por lo que no se podría descartar un préstamo para regresar un poco más maduro y ser útil para el cuadro de Coapa.

