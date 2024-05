Victoria Justice habla sobre Dan Schneider, ex productor de Nickelodeon: “Tenía un ego muy grande”

Durante varios años Victoria Justice fue una de las principales estrellas del canal Nickelodeon, gracias a sus papeles en las series “Zoey 101” y “Victorious”. Ahora ha dado su opinión acerca del contenido de la serie documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”, en la que varios actores y actrices acusan al productor Dan Schneider de acoso sexual y mala conducta laboral.

En una entrevista para el más reciente número de la revista Marie Claire, Justice, de 31 años, habló al respecto: “Algo que fue muy evidente en el documental es que Dan tenía un ego muy grande, y a veces ese ego nublaba su mejor juicio y afectaba la forma en que trataba a las personas, y hubo momentos en que sentí que me estaban tratando injustamente”.

Victoria hizo una audición para actuar en series de Nickelodeon cuando tenía 12 años, y la mayor parte del tiempo estuvo acompañada de su madre. Ella calificó como “de mal gusto” varias escenas que eran supervisadas por Schneider, pero también reconoció que fue éste el que le dio la oportunidad de trabajar ahí.

“A final de cuentas, mi relación con Dan es muy compleja”, dijo la actriz. “Él cambió completamente mi vida. Lo más probable es que no estaría aquí donde estoy hoy si no fuera por él. Por eso siempre estaré agradecida”. Luego de las transmisiones de “Quiet On Set” el productor publicó un video disculpándose con muchas personas por sus actos, pero en días recientes demandó al equipo de producción de la serie por difamación. “Después de ver su disculpa, creo que él reconoce que hizo muchas cosas mal y creo que si pudiera regresar en una máquina del tiempo, haría muchas cosas de manera diferente. Diría que definitivamente estoy entre las personas de esa lista”, comentó la ex protagonista de “Victorious”.

Por último, Victoria Justice aclaró que actualmente casi no mantiene contacto con Dan Schneider, y que no tolera nada del comportamiento que éste tuvo en esa época. La actriz ha regresado a su faceta como cantante y, de manera independiente, ha lanzado el sencillo “Raw”, cuyo videoclip lleva más de 372,000 vistas en YouTube.

Sigue leyendo: