Demandan al ganador de $1,350 millones de dólares de Mega Millions por no compartir el premio con su familia

Todos los que no hemos ganado la lotería pensaríamos que conseguir el premio mayor de $1,350 millones de dólares de Mega Millions, uno de los más altos en la historia de los Estados Unidos, resolvería nuestras vidas, y no que la complicaría. Quizás eso mismo pensó el afortunado ganador del año pasado, sin embargo, ahora enfrenta una demanda de su familia por no compartir las exorbitantes ganancias.

De acuerdo con información de Independent, el ganador del premio mayor de $1,350 millones de dólares Mega Millions de enero de 2023, fue demandado por su propia familia, luego de que alegan que prometió compartir sus ganancias con una serie de beneficios y se ha retractado del hecho.

El ganador, quien compró su boleto en Lebanon, Maine, y permanece anónimo, utilizó una LLC para cobrar el premio en un pago global de aproximadamente $500 millones de dólares después de impuestos.

La cantidad de este premio, uno de los diez más grandes en la historia de la lotería en Estados Unidos, contemplando a Powerball, y el tercero más grande de Mega Millions, cambia la vida de cualquiera; sin embargo, para este ganador, no fue de la manera en la que pensamos.

Todo inició cuando, en noviembre, el ganador de la lotería demandó a la madre de su hija, alegando que la mujer, identificada solo con el seudónimo Sara Smith, violó un acuerdo de confidencialidad al revelar la naturaleza de las ganancias del hombre al resto de familia antes del año 2032, momento en el que su hija tendría 18 años, según documentos judiciales oficiales.

En una vuelta de tuerca inesperada, este 10 de mayo, nuevos documentos judiciales revelaron detalles contradictorios, en la que otra parte de la familia del ganador alega en la demanda mala conducta por parte del propietario del boleto ganador de Mega Millions.

El padre de John Doe, seudónimo con el que se presenta al ganador del premio mayor de Mega Millions, afirmó que fue su hijo quien reveló la noticia, al mismo tiempo que sugirió varias formas en las que compartiría su dinero.

“En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa en [ELIMINADO] y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, escribió el padre en la última ronda de documentos judiciales. “Entiendo que mi hijo ha declarado que no me dijo nada sobre su dinero ‘aparte del simple hecho de que había ganado’. Eso no es verdad”.

Los abogados de la señora Smith señalan que estas declaraciones “destrozan los fragmentos restantes de esta demanda”, ya que ella había asegurado que era el propio ganador quien difundió la noticia sobre su premio.

El padre asegura que nunca le pidió dinero a su hijo. Por el contrario, su testimonio sugiere que fue Doe quien comenzó a hacer promesas sobre cómo lo compartiría con todos. Entre los compromisos, aseguró que le construiría a su padre un garaje con autos viejos para arreglar, compraría la casa donde su padre lo crio, establecería un fondo fiduciario de $1 millón de dólares para su padre y financiaría los gastos médicos del progenitor y de su madrastra, si fuera necesario.

La relación entre padre e hijo se rompió, luego de que Doe le comentara que ya no tenía comunicación con la señora Smith.

“Le dije: ‘Tú no eres el hijo que conocí'”, agregó el padre en su declaración. “Se enojó y me llamó ‘dictador’ e ‘imbécil’. No he vuelto a saber nada de mi hijo desde entonces y él no ha hecho nada de [las] ​​cosas que prometió“.

Por su parte, Doe asegura lo contrario, y aunque confirma que sí le dijo que ganó el premio, asegura que jamás le comentó a su padre sus planes con el dinero.

“Cometí el error de decirle a mi padre que había ganado la lotería sin que él firmara un acuerdo de confidencialidad”, dice Doe en los documentos judiciales. “Nuestra relación se deterioró rápidamente a partir de entonces. No le dije qué estaba haciendo con mi dinero, cómo iba a beneficiar a mi hija, ni ningún dato más que el simple hecho de que había ganado”.

En los documentos judiciales, la señora Smith alega que el señor Doe tiene un equipo de seguridad que supuestamente la sigue a ella y a su hija a diario.

