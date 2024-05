Gabriel Soto responde a Geraldine Bazán sobre lo que dijo de su supuesta infidelidad en “LCDLF 

El divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán y las causas a su alrededor siempre han sido un tema delicado de navegar frente a los medios de comunicación, pues la ex pareja ha reiterado en varias ocasiones que su prioridad es la crianza de las hijas que procrearon durante su matrimonio.

Sin embargo, son cada vez los detalles que la actriz destapa durante su estancia en el reality “La Casa de los Famosos” y las declaraciones que ha emitido no pasan desapercibidas para el histrión.

En un encuentro reciente con la prensa, Gabriel Soto habló sobre este tema y recordó que cada historia tiene dos versiones. No obstante, desea dar vuelta a la página y no seguir alimentando los rumores sobre una supuesta infidelidad con Irina Baeva cuando aún estaba casado con la madre de sus hijas.

“De lo de Geraldine, en cada historia hay dos caras de la moneda. Siempre he sido muy respetuoso de no contar mi parte de la historia”, sentenció el famoso. “En mi caso particular, me pasaron muchas cosas que me llevaron a un divorcio”.

Asimismo, Gabriel Soto recordó que otro de sus momentos más difíciles a nivel mediático fue cuando se especuló que él era el padre de Matías, el hijo deMarjorie de Sousa y Julián Gil.

“El hecho de que hayan inventado o dado por hecho que era el papá de un bebé que no era mío. Fue una época bien complicada para mí. Fue un año, desde que salió la portada de la revista, hasta que se comprobó que ese bebé no era mío, horrible”, expresó sobre esa dura etapa en su vida.

El actor recalcó que lo más difícil de enfrentarse a este tipo de rumores es que lleguen a oídos de sus hijas: “Explicárselos a tus hijos es complicadísimo y, sobretodo, en una cosa tan delicada (…) Somos personas, tenemos una vida familiar, hijas, una intimidad; que por ser figuras públicas la gente piensa que no la tenemos y sí la tenemos. Y eso lleva consecuencias, a veces, buenas y, a veces, malas”, finalizó.

