William Scull reacciona a posible renuncia de Canelo Álvarez al título de la FIB para no enfrentarlo

William Scull, retador obligatorio de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, reaccionó a la posible renuncia del tapatío al título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) luego que se le ordenara una subasta el próximo 6 de junio para negociar con el cubano una defensa obligatoria.

En una entrevista con el canal Un Round Más, Scull expresó que entiende que no es una pelea atractiva para Canelo Álvarez y espera que a futuro pueda enfrentar al mexicano para unificar cinturones, ya que el cubano podría disputar la faja si la deja vacante contra el segundo en el ranking.

“A mí todo lo que me ha sucedido en mi carrera deportiva me ha salido perfecto, me ha salido bien. Capaz que este no fue el momento y Canelo dijo: ‘vamos a dejar al cubano ahora que no es muy conocido, vamos a ver si llega a ser campeón mundial, si llega a ser campeón mundial vamos a unificar’. Es una de las cosas que pienso yo. Y a lo mejor para mí, como negocio, es buenísimo. Quedar campeón mundial y después unificar con Canelo, así hago historia diferente”, dijo.

“A Saúl (le gustaría enfrentar el cubano), la verdad me gustaría hacer una pelea ahora. No sé dio ahora, capaz que se pueda dar en unos años más adelante. Mucho éxito para su vida, para su carrera, para su familia, ojalá que se diera en algún momento la posibilidad de pelear con un campeón como lo es él y que siga metiéndole fuerte, que la está haciendo muy bien”, agregó.

De acuerdo con un reporte de BoxingScene, Canelo Álvarez no está interesado en participar en la subasta y tampoco en realizar una pelea contra William Scull, quien no es un peleador conocido en Estados Unidos, por lo que perdería su estatus de campeón indiscutible de las 168 libras.

Canelo Álvarez se convirtió en campeón indiscutible de las 168 libras el 6 de noviembre de 2021 cuando noqueó a Caleb Plant en el undécimo asalto y capturó el cinturón de la FIB. Desde entonces defendió en cuatro ocasiones sus fajas, la más reciente fue sobre su compatriota Jaime Munguía -a quien venció por decisión unánime- el pasado 4 de mayo en Las Vegas.

Presente en la cartelera en Las Vegas protagonizada por el duelo entre mexicanos, Scull apenas hizo su debut en los Estados Unidos al vencer por decisión unánime a Sean Hemphill, a quien mandó a la lona en el quinto round. El cubano ha desarrollado su carrera profesional en Alemania y Argentina.

Canelo Álvarez derrotó a Jaime Munguía en su útlima pelea y Edgar Berlanga es el nombre que más suena para septiembre. Foto: John Locher/AP.

William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el número uno del ranking oficial de la FIB. El cubano tiene marca invicta después de 22 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

