Adiós a un grande: Edinson Cavani se retira de la selección de Uruguay

Este jueves Edinson Cavani ha dado “un paso al costado” en la selección de Uruguay, según anunció en sus redes sociales a través de un publicación en Instagram.

El actual delantero de Boca Juniors agradeció a la selección y a quienes lo acompañaron y respaldaron en su camino durante 16 años vistiendo la camiseta celeste.

“Sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos”, inició su comunicado.

“Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, continuó.

A continuación, el campeón de la Copa América en Argentina 2011 anunció que no estará con la selección; sin embargo, seguirá apoyándola desde afuera de la cancha.

“Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, expresó.

Finalmente, le envió un abrazo a todos los seguidores del combinado y lanzó el grito de guerra: “¡Arriba la celeste!”.

Esto descarta la participación del artillero en la venidera Copa América de Estados Unidos, que arrancará el 20 de junio, pese a estar en la lista de convocados de Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay.

Cavani disputó su último encuentro con la selección el 2 de diciembre del 2022, en el último partido del combinado nacional en el Mundial de Qatar, cuando ingresó de cambio al minuto 65 en el encuentro contra Ghana, correspondiente al Grupo H, donde los charrúas se llevaron la victoria 2-0, pero no les alcanzó para clasificar a los cuartos de final y volvieron a casa.

Ese encuentro fue histórico para el “Matador”, ya que se convirtió en el jugador uruguayo con más partidos en un Mundial, ya que fue donde, con 17 encuentros disputados, superó al portero Fernando Muslera, quien jugó 16.

Sigue leyendo:

· Se viraliza el tierno festejo de Edinson Cavani con su hijo por el pase de Boca Juniors a la final de la Libertadores

· Kylian Mbappé supera a Edinson Cavani y se convierte en el máximo goleador histórico del PSG

· Edinson Cavani no se dejó enamorar por el dinero en México: el uruguayo rechazó un contrato millonario de la Liga MX