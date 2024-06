Paola Durante critica duramente la interpretación de Belinda en ‘¿Quién lo mató?’

La serie biográfica ‘¿Quién lo mató?’ ha generado gran revuelo desde su estreno en Amazon Prime Video el 24 de mayo, no solo por su crudo retrato del asesinato del conductor mexicano Paco Stanley, sino también por las duras críticas que ha recibido la actriz Belinda por parte de Paola Durante, quien la interpreta.

Paola Durante fue una de las sospechosas del caso y pasó un año y cuatro meses en prisión. Acerca de la interpretación de Belinda, aseguró que su forma de hablar no era así y hasta se burló de la actuación de la cantante a través de su canal de YouTube.

“Eso sí… a mí me encanta Belinda, soy su fan, ¿ella qué culpa tiene, no?, ella está actuando, en varias ocasiones como que sí dije: ´-Ay, sí soy yo’, digo… le faltó un poquito a la caracterización, al principio la pusieron en una foto como fea y no soy fea, oigan”, expresó en el video.

Durante expresó que en algunas escenas, la intérprete de ‘Ángel’ lucía forzada y que no se vio nada natural.

“Para empezar, yo a mis 24 años no hablaba así. Vi escenas muy actuadas y palabras que yo nunca dije”, comentó.

Durante desmiente “tratos preferenciales”

En escenas de la serie biográfica, retratan que Durante recibió un trato preferencia por parte del equipo de Paco Stanley, pero lo desmintió de la siguiente manera:

“En la serie dicen que constantemente yo le pedía a Gil que me cambiara de vestuario, eso no es cierto”.

Después, la uruguaya aprovechó para decir: “Ay Beli, no te creas Beli, no te creas todo… es que yo no hablaba así”.

En su canal de YouTube, confesó que no tenía intención de hablar al respecto, pero se sintió en la necesidad de que las personas escucharan su historia.

El trabajo de Belinda para interpretar a Durante

Belinda aún no comenta nada con respecto a la opinión de Durante, pero sí habló de lo difícil que fue para ella interpretar el papel.

Contó que tuvo que utilizar ortodoncia, tal cual como la usaba Durante en esa época, y eso derivó a que le salieran llagas en la boca.

“Además de brackets, tenía prostéticos, toda la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de atrás para que la cara fuera completamente diferente a la mía y era muy complicado hablar”, manifestó la artista.

Belinda, además de participar en esta serie, está promocionando su nuevo disco del género ‘corridos coquette’, como ella lo denominó.

Seguir leyendo: