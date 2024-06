Óscar de la Hoya elogia a Turki Alalshikh por promover el boxeo: “Quiere hacer las grandes peleas”

Óscar de la Hoya elogió a Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, por el trabajo que viene haciendo para promover el boxeo y lograr que sucedan las peleas que todo el mundo quiere ver.

En un video publicado en sus redes sociales, De la Hoya expresó que Alalshikh está haciendo una gran inversión para que los fanáticos puedan disfrutar de un gran espectáculo y aseguró que todos deberían aplaudirlo y felicitarlo.

“Sigue haciendo lo que estás haciendo, Turki. Lo amamos. Los fanáticos del boxeo realmente respetan eso. Estás gastando mucho dinero dándonos las peleas que queremos ver. Lo felicito. Lo respeto por ser un gran fanático del boxeo. Quiere dar las peleas que no son posibles, pero las que no se pueden hacer. Obviamente, está respaldado por mucho dinero. Creo que deberíamos elogiarlo. Creo que deberíamos aplaudirlo”, dijo el promotor de Golden Boy.

“Él quiere hacer las grandes peleas. Es un gran admirador. ¿Entonces por qué no? Estoy por ello totalmente. Turki, estás haciendo un gran trabajo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Respeto lo que está haciendo con Riad, promocionando con Riad y la temporada. Nos encanta el boxeo. Queremos las mejores peleas. Siendo yo mismo un expeleador, quiero ver lo mejor. Turki no es un promotor. No es un gerente. Le encanta el boxeo y habla con todos los promotores y trata de lograr las mejores peleas. Así que felicidades, Turki. Lo aplaudo”, agregó.

Óscar de la Hoya también destacó que le gustó el formato 5 contra 5 creado por Turki Alalshikh y que debutó el pasado fin de semana. En esta primera edición, Queensberry Promotions de Frank Warren aplastó a Mat7</gh{chroom Boxing de Eddie Hearn al vencer a todos sus peleadores en el Riad, Arabia Saudita.

“El único problema que tuve fue que Eddie Hearn no tenía un plantel lo suficientemente profundo como para enfrentarse a Frank Warren, quien ha estado en el negocio desde siempre. Obviamente, esto demuestra el grupo de talentos que tiene Eddie Hearn. Por eso se fue 0-5, pero el concepto es genial. Me encanta“, declaró.

De hecho el excampeón de boxeo propuso que su promotora Golden Boy Promotions y Top Rank realicen un torneo similar en Las Vegas. De la Hoya le hizo un llamado a Bob Arum para que se pusieran en contacto y hacer realidad este espectáculo que pondría frente a frente a sus mejores peleadores.

Goldenboy vs Top Rank in Vegas is huge!!!! @BobArum let’s talk — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 2, 2024

“Puedo enfrentarme a Al Haymon. Puedo enfrentarme a Frank Warren. Promueve a los pesos pesados. Estoy por ello totalmente. Me encanta el concepto”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Comisión de California no considerará a Ryan García para Ortiz hasta que Nueva York emita sentencia

· Equipo legal demuestra que Ryan García consumió suplementos contaminados y buscan sanción corta

· Camarón Zepeda quiere ser recordado como uno de los grandes campeones mexicanos