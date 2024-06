¿Qué consecuencias podría enfrentar Justin Timberlake por conducir ebrio?

Esta semana, Justin Timberlake fue arrestado por conducir ebrio. Tras comparecer ante un tribunal de Nueva York, el cantante fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Aunque fue liberado sin pagar fianza, el intérprete de “Mirrors” podría enfrentar algunas consecuencias.

De acuerdo con el New York Post, Michael Brown, ex fiscal del condado de Suffolk, indicó que Timberlake podría enfrentar una condena mínima si es hallado culpable sin importar su fama.

“No creo que la fiscalía hará un ejemplo de él ni será más indulgente. El caso se resolverá en función de los hechos”, afirmó Brown.

Según el medio, los abogados del cantante probablemente intenten reducir el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol a un cargo menor como conducción con habilidad disminuida, que conlleva una multa máxima de 500 dólares y 15 días de cárcel como máximo; sin embargo, Brown no creo que Timberlake reciba una pena de prisión.

¿Por qué fue arrestado Justin Timberlake?

Justin Timberlake fue arrestado la madrugada de este martes después de salir de una cena con amigos en The American Hotel en Sag Harbor en Long Island, por conducir ebrio y saltarse una señal de alto.

De acuerdo con el Daily Mail, el informe policial indicaba que el cantante tuvo problemas para mantener su auto en su carril mientras conducía y también se saltó una señal de alto.

Al detenerlo, los oficiales de policía notaron varios signos de intoxicación. “Sus ojos estaban rojos y vidriosos, emanaba un fuerte olor a alcohol, su habla era lenta y tenía dificultades para mantener la atención”, indicaron.

Foto del arresto de Justin Timberlake Crédito: AP

En el momento de de su arresto, el cantante también tuvo una discusión con los oficiales que lo detuvieron porque se negó a hacer un test para medir su nivel de alcohol en la sangre. “No, no voy a hacer una prueba química. Me niego. Me niego”, refutó Timberlake.

El cantante fue acusado formalmente con el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió dos citaciones adicionales: una por pasarse una señal de alto y otra por no mantener su carril.

A las horas del arresto, Justin Timberlake fue liberado sin pagar fianza. Además, se le prohibió conducir durante un año en el estado de Nueva York.

